Cité Bouchareb Ismaïl à El Bouni : Des parents de collégiens crient à l’insécurité Azzedine Ighil by Azzedin

Cité Bouchareb Ismaïl à El Bouni : Des parents de collégiens crient à l’insécurité Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 2 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 15 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Très inquiets, sans nul doute, du climat d’insécurité qui menace quotidiennement la scolarité de leur progéniture, les parents d’élèves du CEM Ahmed Bey, de la cité Bouchareb Smaïl, dans la commune d’El Bouni, décident de réagir. Ils tirent ainsi la sonnette d’alarme et interpellent les pouvoirs publics, notamment la Gendarmerie nationale afin de mettre un terme à une situation d’insécurité, aux alentours de l’établissement scolaire en question, qui n’a que trop duré. La communauté scolaire est ainsi menacée par des énergumènes de tous acabits qui slaloment à motos à longueur de journée autour du CEM, cela représentent un danger réel pour leurs enfants, signale l’association des parents d’élèves, dans une correspondance adressée au chef de groupement territorial de la Gendarmerie nationale. Cette situation d’insécurité qui plane autour de l’unique collège de la cité a suscité une énorme inquiétude parmi la famille éducative et des mesures urgentes doivent être prises dès la reprise des cours la semaine prochaine. Le phénomène de l’insécurité autour des collèges et lycées, en particulier, prend de plus en plus d’ampleur. Agressions verbales et physiques, racket et vol sont désormais le vécu quotidien des collégiens et lycéens. Révolu le temps où, devant le portail de l’établissement scolaire, les élèves pouvaient improviser des jeux de société. Et, si une bagarre éclate, elle se déroule toujours entre les élèves du même établissement. Aujourd’hui, la violence est extrascolaire. Des cas sont même portés devant la justice. Car le phénomène réside dans l’implication de jeunes non scolarisés. Une réalité soulevée par un membre d’un syndicat de l’enseignement qui indique que : « Des étrangers au lycée portent préjudice aux élèves. Nous assistons à des vols et à des rackets opérés sous nos yeux. Ces actes sont aussi accomplis aux alentours immédiats des établissements », affirme-t-il en évoquant le cas de ce lycéen victime d’un vol. « En sortant du lycée, cette fille a été accostée non loin de l’établissement par des voleurs qui lui ont subtilisé son portable ». Des plaintes ont été déposées mais sans suite, nous dira un parent dont le fils a été victime de racket, non loin du lycée. Cette situation est aussi la résultante de l’absence d’espaces pour les élèves dans et autour des établissements scolaires, du fait que ces lieux sont transformés en marché de l’informel. Ainsi, le marché informel a grignoté l’espace réservé à la circulation des écoliers, comme c’est le cas du CEM Marchand. Un véritable souk de vendeurs de fruits et légumes a été improvisé devant l’accès principal d’un collège, sans que personne n’ait trouvé à redire. Tout a été clochardisé, même les lieux de savoir. Un parent d’élève nous confiera : « Je suis inquiet pour mon enfant à l’intérieur comme à l’intérieur du collège », cela résume l’état d’esprit des parents pour leur progéniture. Par : A.Ighil