Plage d'Oued Zhor à El Milia : La réhabilitation à l'ordre du jour La Rédaction by La Rédaction 2 avril 2023in Jijel, Régions Longtemps abandonnée, la plage d'Oued Zhor, dans la localité de Beni Ferguene, à l'extrême Nord-Est de la commune d'El Milia, est en passe de retrouver sa place dans le paysage touristique de la wilaya de Jijel. Lors d'un récent déplacement dans cette localité, le wali, Ahmed Meguellati, a surtout déclaré qu'il est temps que cette région côtière retrouve cette place pour faire d'Oued Zhor une nouvelle destination touristique. Toutefois, il est indispensable que la région bénéficie de certaines commodités, tel l'aménagement des routes pour faciliter l'accès aux plages. C'est dans cette optique qu'un projet de désenclavement de la plage centrale d'Oued Zhor, au lieu-dit, El Marsa, a bénéficié d'une opération de désenclavement. Les travaux sont prévus pour être achevés d'ici le début de la saison estivale, selon ce qui a été présenté lors de la visite du chef de l'exécutif de wilaya. Pour rappel, ce rivage a été ouvert à l'activité estivale l'année passée, après une fermeture qui a duré trois longues décennies. S'étendant sur près d'une dizaine de kilomètres, cette bande littorale est l'une des plus grandes et des plus belles de toute la wilaya de Jijel. Tout au long de cette bande, deux autres plages seront à l'avenir concernées par des projets d'aménagement de la route. À terme, il est prévu de faire de cette région un important pôle touristique, surtout avec la réalisation d'une zone d'expansion touristique qui sera implantée sur ce littoral. Un abri de pêche a été réalisé dans cette plage, à Oued Zhor, mais dont l'exploitation est revenue à la wilaya de Skikda, créant une polémique qui n'en finit pas de soulever moult interrogations sur cette affaire du côté de la wilaya de Jijel. Si, lors de son déplacement dans la région, le wali, Ahmed Meguellati, à éviter de soulever cette affaire, il semble que le sort de ce port de pêche est définitivement scellé avec son rattachement à Skikda, en dépit du fait qu'il est implanté sur un territoire relevant de la wilaya de Jijel. Par ailleurs, et lors de ce même déplacement du chef de l'exécutif de wilaya, celui-ci a proposé qu'il soit procédé à la suspension de l'activité de la sablière d'Oued Zhor durant la saison estivale. Cette immense sablière est à l'origine de la dégradation de la route, en plus qu'elle porte atteinte à l'écosystème, à l'agriculture et au tourisme, selon le constat fait. À maintes reprises, des voix se sont élevées pour mettre un terme à l'activité de cette sablière dont l'exploitation ne profite guère à la région. Sa suspension provisoire pour la saison estivale est de nature à éviter aux estivants les désagréments causés par les nombreux engins et les camions de grand tonnage. La surcharge de ces camions est un autre point qui a été soulevé, amenant le chef de l'exécutif à demander la mise en place de bascule mobile pour éviter les dépassements signalés dans le poids. La surcharge des camions est surtout décriée de par les dégradations causées à la route qui, en dépit des aménagements subis, reste toujours confrontée à ce problème. Par : Amor Z