La Tunisie est confrontée à une très grave sécheresse et annonce des coupures d'eau. La Tunisie est confrontée à une sécheresse qui perdure en raison de sa géographie et du changement climatique, ce qui a des répercussions négatives sur l'agriculture, qui représente une part importante de l'économie tunisienne, ainsi que sur la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable pour la population.