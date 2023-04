Bouira L'eau se fait rare Il a été question de l'état déplorable des réseaux, jugés très vétustes dans cert

Bouira L'eau se fait rare Il a été question de l'état déplorable des réseaux, jugés très vétustes dans certaines communes, ainsi que des retards accumulés dans la réalisation des réservoirs d'eau. Les jerricans sont de retourLes jerricans sont de retour Parmi les questions figurant à l’ordre du jour de la première session de l’APW qui s’ouvrait hier, il y avait celle qui avait trait à l’eau potable, et à la situation qui prévaut dans les 45 communes. Le rapport de la commission d’APW dressait un constat alarmant à ce propos. En dehors d’une ou deux communes (El Esnam et M’Chedellah) qui ont de l’eau tous les jours, toutes les autres n’en ont qu’un jour sur deux, voire sur trois et même sur quatre. Dans certains cas extrêmes, cela va jusqu’à une et deux semaines. Cet état de choses, selon, le document sur lequel ont pu travailler les présents, n’est pas nouveau, et cela a si peu à voir avec le déficit enregistré dans la wilaya par suite de la sécheresse qu’elle traverse depuis trois ans. Mais cela a beaucoup à voir avec l’état déplorable des réseaux, jugés très vétustes dans certaines communes, et des retards accumulés dans la réalisation des réservoirs d’eau. Le rapport reconnaissait que beaucoup de ces projets, qui auraient pu atténuer la violence de cette crise peu ordinaire, buttent sur les terrains privés où ils sont implantés, et des oppositions qui en résultent de la part des propriétaires. Les recommandations dont il et porteur sont au nombre de six où figure en bonne place, la rénovation des réseaux qui, en fonte, se cassent vite et laissent s’échapper leur précieux contenu dans la nature. La présentation du rapport de la direction des ressources en eaux semble avoir sonné comme un démenti, ramenant le rationnement de l’eau dans les communes touchées par la crise d’eau à deux jours. Ce qui, à notre humble avis, a mis le feu aux poudres. Le wali, un tantinet fâché, interrompant le responsable du secteur dans sa lecture, a exigé un rapport plus détaillé et plus précis. Certes, l’état des lieux était assez exhaustif. Nous savons que la wilaya dispose de trois grands barrages, de 29 retenues collinaires et d’un nombre important de forages et de puits, dont, rassemblés, l’apport hydrique n’est pas négligeable en cette période de grande crise. Et le fait de le rappeler était une bonne chose, car après tout, il s’agissait de connaître les potentialités dont la wilaya dispose. Malheureusement, le rapport a, ensuite, paru dévier un peu de sa trajectoire. Le sujet, c’était l’AEP et non l’irrigation et les quantités mobilisées en l’occurrence, et les surfaces occupées par les périmètres irrigués. Les mots ont fait mouche. Et le rapporteur a mis, à chaque interruption, un certain temps pour reprendre son calme et ses esprits. Tout finalement est rentré dans l’ordre, et ainsi que l’avait souhaité le premier responsable de la wilaya, il avait été question de ce qui arrivait en tête dans l’ordre des préoccupations des citoyens. Il n’a plus été question que d’AEP et des équipements mis en place pour l’amener à destination. Quant aux entrepreneurs qui accusent de grands retards, il a té décidé qu’ils soient mis en demeure, quitte à brandir la menace de résiliation. Le souci majeur étant de faire en sorte que l’eau arrive plus vite dans les villages les plus reculés. Le directeur des ressources en eaux était d’autant plus à l’aise, cette fois, qu’il avait répondu, presque point par point, à toutes les questions soulevées par le rapport de l’APW. Ali DOUIDIAli DOUIDI 00:00 | 05-04-2023 Share