Fertial annaba La production d'ammoniac reprend La commercialisation de l'ammoniac ne semble plus poser de problème pour l'entreprise des fertilisants à Annaba. Après plusieurs semaines d’arrêtAprès plusieurs semaines d’arrêt Sur les 18.000 tonnes d'ammoniac stockées dans les bacs de l'unité, 15.000 tonnes viennent d'être commercialisées, apprend-on de source interne à la direction de Fertial à Annaba. En d'autres termes, ces quantités du produit ammoniaqué, vient d'être exportées sur le marché international, à la faveur d'une commande formulée, nous dit-on. Un aboutissement de l'intervention des responsables d'Asmidal, dont relève la filière Fertial d'Annaba. Selon les précisions apportées par la même source, ce problème majeur lié à la saturation des bacs de stockage a fait dernièrement l'objet d'un suivi par une commission de la Sonatrach dépêchée à Annaba pour examiner les conditions de l'accumulation du produit, qui a conduit à l'arrêt de la production en l'absence de client. La situation a fait l'objet d'un suivi de près et surtout rigoureux par les responsables d'Asmidal, dont l'intervention était salvatrice pour Fertial. Des efforts qui, nous dit-on, ont permis de faire face à la problématique de commercialisation du produit d'ammoniac, accumulé dans les bacs de l'unité de production, pour faute de clients ou plutôt absence de commande! Situation qualifiée de première du genre pour cette entreprise économique de renommée internationale, en raison notamment de la haute qualité de son produit très coté en Bourse. Ainsi, pas moins de, 15 000 tonnes d'ammoniac demandées sur le marché international ont été commercialisées sur les 18.000 tonnes se trouvant dans les bacs de l'unité, dont la capacité de stockage est estimée à 20.000 tonnes. À l'issue de cette commercialisation, le processus de production d'ammoniac, à l'arrêt depuis plusieurs semaines, a repris, a précisé notre source. Il faut noter que l'impact de l'accumulation de l'ammoniac a occasionné un préjudice estimé à coups de milliers de dollars/J. Un manque à gagner qu'une éventuelle exportation, notamment en cette période, sont capables de procurer, afin de mener les travailleurs à bon port. Soulignons que, 3000 autres tonnes d'ammoniac sont encore dans les bacs de stockage et cherchent un client. À priori, la situation coince quelque part, et c'est là, une occasion pour les membres de la commission pour trouver l'origine de ce dysfonctionnement sans précédent pour Fertial. D'ailleurs, notre source n'exclut pas que le problème du sur- stockage d'ammoniac dans les bacs de l'unité, soit la raison principale de l'envoi d'une commission d'enquête par le groupe Sonatrach afin d' examiner les tenants de cette situation inquiétante et du coup se pencher sur de nombreux dossiers en rapport avec la gestion de l'unité. Cette situation et bien d'autres nécessitant confirmation ou infirmation par la direction de Fertial, que nous avons tenté tant bien que mal, de joindre, mais peine perdue. Nous sommes à chaque fois refoulés au portail de l'usine. Celle-ci dont les importantes quantités d'ammoniac qui étaient en surstock dans les bacs de l'unité, avaient, rappelons-le, suscité la crainte des habitants de la cité Seybouse. Des criantes qui ont interpellé un député de l'Assemblée populaire nationale APN de la wilaya d'Annaba. Celui-ci qui, notons le, avait tiré la sonnette d'alarme en émettant des avertissements quant à l'impact de ce sur- stockage d'ammoniac sur l'environnement. En soulevant cette situation, devant le Parlement, le député a appelé à une intervention rapide pour prendre les précautions nécessaires et des mesures préventives qui s'imposent en pareil cas. Intervenant devant l'APN, le député avait évoqué, rappelons-le, l'impact négatif sur l'environnement, dont les concentrations élevées de l'ammoniac stocké dans un espace clos, peuvent s'enflammer et poser un risque important d'explosion. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 04-04-2023 Share