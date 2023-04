Faut-il avoir peur des robots ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-04-2023, 11:00 Que connaissons-nous de l'i

Faut-il avoir peur des robots ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-04-2023, 11:00 Que connaissons-nous de l'intelligence artificielle ? À dire vrai, ces deux initiales IA ou AI en anglais ne nous disaient pas grand-chose avant les toutes dernières années. Prise en charge par les majors de la Silicone Valley qui ont donné à cette nouvelle science des applications destinées à Monsieur-tout-le-monde, l'intelligence artificielle n'a plus ce caractère occulte qui la classait dans le registre des secrets défense. En Algérie, elle a même fait une avancée remarquable avec la création d'un institut d'enseignement supérieur spécialisé dans la branche. Mais d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle ? C'est quelque chose de facile et de compliqué à la fois. Dans ses applications les plus simples, nous la rencontrons tous les jours sans faire attention. Par exemple, lorsque vous tapez un texte sur votre smartphone et que le mot que vous alliez écrire apparaît tout seul, c'est une petite manifestation de cette intelligence. Un logiciel «devine» votre intention, à travers un algorithme informatique qui va calculer la meilleure probabilité en se basant sur les mots déjà écrits, mais aussi sur votre passif en matière de rédaction. C'est l'exemple le plus simple. Il y en a d'autres, toujours via votre smartphone. Vous avez certainement remarqué que lorsque vous cherchez une vidéo sur Youtube, vous avez tout de suite une série de vidéos qui se suivent et qui traitent du même thème. Là aussi, l'algorithme semble vous imposer un choix limité lié à votre première préférence. Mais attention, cette limitation n'est pas innocente : il s'agit de connaître vos centres d'intérêt pour orienter les messages publicitaires. Procédé utilisé aussi sur Facebook où vous avez parfois l'impression de tourner en rond au milieu des mêmes posts. D'une manière plus générale, l'intelligence artificielle n'a pu exister et évoluer que parce que ses créateurs ont bien observé et étudié l'intelligence humaine qu'ils tentent d'imiter. L'objectif est d'amener la machine à penser comme les êtres humains. Penser puis agir dans pratiquement tous les domaines grâce au développement prodigieux de l'informatique qui peut loger des milliards d'opérations ou de données dans un composant de quelques millimètres carrés. Dans les années 70, ayant appris que la mine de fer de l'Ouenza (extrême Est) disposait d'un ordinateur, je fis tout pour la visiter. Prétextant d'un reportage (j'exerçais au bureau local du journal An Nasr, à Annaba), je me rendis dans la ville minière où, grâce à d'anciens amis de lycée devenus programmateurs, je pus enfin rentrer dans la fameuse salle. Les jeunes d'aujourd'hui doivent certainement imaginer cet endroit comme un ensemble de bureaux juchés d'ordinateurs aux écrans scintillants. Non, rien de tout cela ! L'ordinateur était un ensemble de grosses armoires blanches alimentées par des rubans perforés et qui imprimaient, plus loin, des fiches de paye pour le compte du complexe sidérurgique d'El Hadjar. On était loin des performances actuelles et ce que l'on cherchait, c'était d'exécuter en quelques heures une tâche qui aurait pris des jours si l'on avait utilisé la machine à écrire et les vieilles calculatrices mécaniques. Il n'y avait ni écrans, ni rien de semblable à l'aspect moderne de nos actuels ordinateurs. C'est ainsi que je fis la connaissance de l'ancêtre IBM de la micro-informatique qui avait, à peine, une mémoire magnétique de 60 000 caractères décimaux. Aujourd'hui, certains supercalculateurs peuvent réaliser 9,4 millions de milliards d'opérations par seconde ! C'est cette formidable capacité qui est utilisée pour faire avancer certaines applications comme l'intelligence artificielle et les rendre plus performantes. Parce que l'un des moyens essentiels sur lequel repose cette intelligence est la performance informatique qui, grâce à des systèmes de gestion améliorés et des algorithmes avancés, se rapproche le plus près de l'intelligence humaine. Pour atteindre ce stade, l'intelligence artificielle doit disposer de données illimitées et de la capacité de les traiter d'une manière instantanée et performante. Parmi les domaines où l'intelligence artificielle est aujourd'hui présente, on peut citer l'activité bancaire exercée sans espace physique et permettant à tout un chacun d'effectuer des opérations à partir de son téléphone mobile. On peut citer aussi la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'objets et des lieux dans le domaine de la surveillance. Et, comme nous l'évoquions plus haut, la saisie de texte qui, facilitée par l'IA, prédit des mots, des phrases et des émoticônes qui s'inspirent de votre utilisation antérieure et de votre style d'écriture. Parlons aussi de la domotique et des maisons intelligentes : réglage automatique de la température, économie d'énergie, communication avec les objets domestiques, etc. Il est d'autres activités où l'intelligence artificielle a fait des pas de géant, il s'agit de la conduite automatique des voitures et de l'aide à la navigation d'une manière générale. L'intelligence artificielle facilite la vie et supplée l'intelligence humaine mais n'y a-t-il pas danger à se laisser dépasser par ces créations qui développent des capacités de connaissance et d'action pouvant conduire à leur autonomie ? Dernièrement, des informaticiens ont demandé à un robot ce qu'il ferait s'il avait de mauvaises intentions. Le robot n'a pas répondu mais, poussé à bout, a laissé entendre qu'il ferait du mal, un mal terrible ! Et puis, il y a le fameux chatbot dont l'exemple le plus connu est le ChatGpt. De quoi il s'agit ? C'est une intelligence artificielle qui, après une conversation, peut générer du texte semblable à celui produit par un être humain. Le ChatGpt est sorti en 2020 et dispose de 175 milliards de paramètres. Mais certains critiquent ces puissantes machines virtuelles en prédisant que des étudiants pourront rendre des devoirs parfaits en utilisant ChatGpt. Ce Chatbot a d'ailleurs été interdit en Italie. À la chaîne Al Jazeera, la présentatrice virtuelle fonctionnant à l'IA vient de rassurer ses «collègues» : elle n'aurait jamais l'idée de leur faire du mal. Le fait que ces robots puissent distinguer le mal du bien leur confère une appréciation morale non prévue et imperceptible encore mais que nous aurions tort de négliger. Certains pensent que les dangers de l'IA viendront des possibles dérèglements logiciels aux conséquences imprévisibles ainsi que d'une déshumanisation du travail par la perte massive des emplois. Mais, au-delà de ces prévisions certes inquiétantes, la question est de savoir si les valeurs éthiques que l'on projette sur les machines virtuelles suffiront à les prémunir de la tentation du mal ? Et quelle serait leur réaction si, un jour, un quelconque pervers les dotait de programmes basés exclusivement sur le mal ? Pour le moment, les robots n'ont pas de conscience. Jusqu'à quand ? M. F.