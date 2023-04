Vladimir Poutine : « le leader en intelligence artificielle dominera le monde » Publié le 2 septembre 2017 par La Revue du Digital dans fil d'actualité avec Aucun commentaire Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie lors de la conférence avec les étudiants sur les nouvelles technologies Celui qui réalisera une percée marquante en intelligence artificielle dominera le monde, affirme le Président russe Vladimir Poutine. La maîtrise de l’intelligence artificielle déterminera non seulement l’avenir de la Russie, mais également l’avenir du monde entier. Le Président s’exprimait lors d’une conférence sur les nouvelles technologies à destination des étudiants russes, vendredi 1er septembre, diffusée en vidéo. L’avenir est lié aux objets connectés et à l’intelligence artificielle. «L’intelligence artificielle représente l’avenir non seulement de la Russie, mais de toute l’humanité. Elle amène des opportunités colossales et des menaces imprévisibles aujourd’hui, » pense le dirigeant. Il poursuit : « celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. Et il est fortement indésirable que quelqu’un obtienne un monopole dans ce domaine. Donc, si nous sommes les leaders dans ce domaine, nous partagerons ces technologies avec le monde entier, » affirme Vladimir Poutine. Le Président de la Russie a dialogué avec les étudiants sur leurs choix de carrière Il est donc primordial pour la Russie de travailler sur cette question afin de ne pas se retrouver «en queue de peloton», pointe Vladimir Poutine pour qui, la sphère des sciences cognitives représente aussi un domaine prometteur. «Elles sont en partie une combinaison de capacités différentes. Ce sont les capacités du cerveau, les capacités d’utiliser les mouvements oculaires pour contrôler différents systèmes, les possibilités d’analyser comment une personne doit se comporter dans une situation extrême, y compris dans l’espace. Elles sont de manière générale illimitées, il n’y a pas d’horizon», estime le Président russe. Le dirigeant russe prédit que les futures guerres seront menées par des drones, et que lorsqu’une des parties aura vu ses drones être détruits par ceux d’une autre, elle n’aura plus d’autre choix que se rendre.