Nassim Diafat mis en détention provisoire Un autre ministre sous les verrous L'ex- ministre délégué auprès du Premier ministre est accusé d'avoir profité de son influence et de sa position pour permettre à plusieurs membres de sa famille de remporter des marchés au niveau d'une des succursales du complexe Imetal. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger), a ordonné, la nuit dernière, la mise en détention provisoire de l'ex- ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro entreprises, Nassim Diafat. Le juge d'instruction a également ordonné la mise en détention de 5 autres personnes, dont le directeur général de l'Algérienne de Réalisation d'Equipements et d'Infrastructures Métalliques « ALRIM ». 4 autres personnes ont aussi été placées en détention provisoire. En revanche, le juge d'instruction a décidé de placer sous contrôle judiciaire un certain nombre de membres de la famille de l'ancien ministre, à l'instar de sa sœur, sa femme et ses deux frères. Ils font l'objet d'une ISTN. Nassim Diafat, ancien ministre a comparu, jeudi dernier, aux côtés de 38 autres personnes dans l'affaire du Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques (Imetal), L'ancien ministre délégué est accusé d'avoir profité de son influence et de sa position pour permettre à plusieurs membres de sa famille de remporter des marchés au niveau d'une des succursales du complexe. 09:00 | 07-04-2023