SOUK-AHRAS : Des visites inopinées du wali à travers la ville La Rédaction by La Rédaction 5 avril 2023in Régi

Le wali de Souk-Ahras n'a pas mis du temps pour comprendre que les visites inopinées et les sorties non programmées sont révélatrices et que les bulletins de bonne santé annoncés depuis quelques bureaux dans lesquels se trouvent calfeutrés quelques élus et autres responsables sectoriels, sont de nul effet. Deux semaines de présence permanente des services de sécurité ont mis fin à des années de tergiversations au sujet de la libération des artères principales. Les rues Ibn Badis, Les Fidayine, Victor Hugo… ont retrouvé leurs couleurs et les automobilistes, naguère privés de passage, ont poussé un grand "ouf "de soulagement. Idem pour les commerçants légalement domiciliés dans ces mêmes rues. Des commentaires publiés via facebook ont été favorables, dans leur majorité, à ce grand nettoyage. "Le centre-ville de Souk-Ahras était totalement défiguré par les étals de fortune qui, en plus des désagréments causés aux citoyens, servaient d'alibi pour d'autres activités plus graves encore que le commerce informel. Nous souhaitons que de telles mesures soient ancrées dans les réflexes de nos responsables et que le conjoncturel ne soit pas encore une fois au rendez-vous", lit-on dans une page. D'autres ont, par contre, mis à profit l'espace bleu pour semer l'amalgame en tentant vainement de titiller la conscience populiste de quelques faux dévots. Le passage surprise du premier responsable de l'exécutif du côté de la place de l'Indépendance lui a permis, également, de constater de visu, les preuves matérielles d'une condamnation sans appel des auteurs d'un projet fantoche de réhabilitation de cet espace, validé à coups de milliards l'année 2015. En 2017, avant la fin du mandat du maire de l'époque, le carrelage était déjà flottant, le trottoir totalement déglingué et le kiosque à musique servait (et sert encore) de dortoir pour les malades mentaux et les marginaux. A la rue Ouarti Abderrahmane, le wali de Souk-Ahras a donné des instructions pour la relance du marché couvert, resté sans vie depuis plusieurs années. Les mêmes dispositions ont été prises pour un bloc culturel situé au cœur de la ville et qui abrite une salle de conférence et une cinémathèque. Des structures relevant des secteurs de la santé, de l'action sociale, de la culture, du logement, de l'éducation, de l'enseignement supérieur…ont aussi fait l'objet de visites où le premier responsable de la wilaya a cerné les besoins des responsables et relevé les lacunes existantes dans certains chapitres de leur gestion. Par : Abderrahmane. D