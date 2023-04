AIN BEIDA : Des enfants exploités dans les rues La Rédaction by La Rédaction 4 avril 2023in Oum El-Bouaghi, Ré

AIN BEIDA : Des enfants exploités dans les rues La Rédaction by La Rédaction 4 avril 2023in Oum El-Bouaghi, Régions A A 0 0 SHARES 28 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter De jeunes enfants, filles et garçons, chétifs et harassés par le poids qu’ils portent, se lèvent tôt pour s’installer inconfortablement sur les trottoirs glacés de la rue Abess Laghrour du centre-ville, appelée aussi “Tarik Essaymine”. Ces derniers exposent, à même le sol, des galettes, des diouls, des boissons gazeuses et autres gâteaux fabriqués par la maman chez elle. Parmi ces potaches, des élèves scolarisés, qui n’ont même pas profité de leur vacances de printemps, portent des sachets en plastique qu’ils vendent à 10 dinars aux clients devant les marchés de proximité de fruits et légumes et devant la pâtisserie. “Je vends des M’hadjeb dans cette rue de tous les fantasmes et, sincèrement je gagne bien ma vie pour aider ma pauvre famille “, se confie à moi une fille de 12 ans dont le visage exprime une mélancolie inégalable. Une autre catégorie de jeunes est exploitée par des nantis puisque leur rôle est d’épuiser des denrées alimentaires à l’extérieur des boutiques et supérettes et ils squattent tous les espaces disponibles pour duper les brigades de la direction du commerce. Ces derniers gagnent à peine 500 dinars la journée alors qu’ils passent des heures à courir dans les rues à la recherche d’un acheteur crédible et liquider ainsi toute la marchandise non déclarée avant l’appel du F’tour. Le soir, ces mêmes enfants reviennent sur le terrain commercial pour vendre d’autres produits de large consommation, à savoir des friandises et toujours du pain pour gagner plus d’argent et satisfaire leurs parents. A partir de 22 heures, ces corps frêles rentrent chez eux fatigués pour apaiser leurs souffrances et dormir, ne serait-ce que trois heures de temps. Ainsi, ces élèves scolarisés et non scolarisés profitent du mois de Ramadhan pour récolter un peu d’argent pour, non seulement payer les factures d’eau et d’électricité, mais acheter un pantalon et un training pour la fête de l’Aïd El Fitr. Par : Chaffai Chawki