Tayeb Zitouni l’a promis La banane disponible et à bon prix Zitouni a ordonné l’application de la loi portant lutte contre la spéculation contre toute personne impliquée dans le stockage de ce produit. Les spéculateurs dans le viseur de l’ÉtatLes spéculateurs dans le viseur de l’État La banane qui a pris des ailes tout au long de ces derniers mois, risque de revenir à de meilleurs sentiments. En effet, elle est au centre de l'actualité après avoir fait l'objet «d'étude» au ministère du Commerce. En fait, le prix de la banane qui a battu tous les records, notamment à l'occasion de ce mois de Ramadan, a interpellé les pouvoirs publics, à leur tête le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Tayeb Zitouni. Ce dernier vient ainsi de convoquer une réunion d'urgence au siège de son département, où, il a tenu une séance de travail avec «les opérateurs actifs dans le domaine de l'importation de la banane», tel qu'annoncé par un communiqué officiel qui mentionnait que «la rencontre visait à réorganiser le marché de la banane à travers l'encadrement des importations». Ces dernières obéissent, désormais, à un nouveau cahier des charges. L'on annonce que l'octroi de la domiciliation bancaire pour importer ce produit se fera conformément à ce nouveau document, et ce en vue de baisser le prix de la banane et d'en assurer la disponibilité sur le marché tout au long de l'année. Zitouni a, par ailleurs, ordonné l'application de la loi portant lutte contre la spéculation contre toute personne impliquée dans le stockage de cette denrée exotique. Il est donc clair que les autorités veulent mettre de l'ordre dans le dossier de l'importation de la banane et de sa commercialisation sur les étals du pays, car il s'agit avant tout de réduire le prix de cette dernière. Les limitations d'importations se sont fait ressentir sur les marché de gros, où, le prix de la banane atteignait des seuils intolérables, d'où, son prix au détail qui va de 700 Da le kilogramme à 1000 Da le kilogramme. Il est donc clair que l'État frappera d'une main de fer tout individu ou partie qui sera tentée de s'adonner au jeu malsain de la spéculation autour de la banane. «Les pouvoirs publics ont autorisé 181 opérateurs à importer 159000 tonnes de bananes», rapportait L'Expression dans l'une de ses précédentes éditions et reprenant l'ancien responsable du département du commerce et de la promotion des exportations Kamel Rezig. Ce dernier expliquait que la hausse des prix de la banane liée à la conjoncture internationale n'était pas la seule raison de l'effarante augmentation de son prix de vente sur le sol national. Il pointait du doigt une faune d'opportunistes qui stockaient des tonnes de bananes dans des chambres froides afin de créer une situation de pénurie et de jouer ensuite sur les prix selon leur bon vouloir. «897 tonnes de bananes étaient saisies durant les onze premiers mois de 2022» apprenait-on. Citons cette autre saisie record, soit l'équivalent de 1243 tonnes de bananes au niveau des wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès et Chlef, qui étaient destinées à la spéculation. «Les spéculateurs ont recouru à un stratagème pour échapper à la vigilance des autorités de contrôle consistant à stocker délibérément les quantités saisies au niveau des chambres froides pour les maintenir dans un état de maturité précoce et les commercialiser ultérieurement à des prix exorbitants», avait souligné un communiqué de la Sûreté nationale. Salim BENALIASalim BENALIA 00:00 | 09-04-2023 Share