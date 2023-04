L'écrivaine algérienne Kaouther Adimi primée en France Pica 10 Avril 2023 - 12:45 Les écrivains francophones algériens doivent souvent passer par la France pour connaître la consécration. C'est le cas de Kaouther Adimi qui a reçu, le 7 avril, le Prix Montluc Résistance et Liberté 2023 pour son roman Au vent mauvais. L'écrivaine fait partie de 5 nominés pour ce prix aux côtés de Xavier Le Clerc, Émilienne Malfatto, Beate Umubyeyi Mairesse et Abdelaziz Baraka Sakin. Ainsi, le jury co-présidé par Jean-François Carenco et Jean-Laurent Lastelle a attribué ce prix à l'écrivaine algérienne. Un prix créé en 2018 et accordé chaque année à un écrivain français ou étranger qui interroge les pratiques contemporaines de résistance à l’oppression sous toutes ses formes. Kaouther Adimi est récompensée pour son roman Au vent mauvais qui se déroule sur fond d’histoire de l’Algérie au 20e siècle. Un roman « constitué d’ellipses, car ce n’est pas un roman historique. Je ne voulais pas que la grande histoire prenne le pas sur les trajectoires des personnages, mais pour autant, je ne pouvais pas faire abstraction de certains événements. Il me fallait par exemple trouver une façon de raconter le début et la fin de la Seconde guerre mondiale sans être expéditive ni convenue », avait affirmé l'écrivaine dans l'une de ses interviews. Il faut rappeler que Kaouther Adimi est titulaire d'une licence de langue et littérature françaises obtenue en Algérie. Elle est diplômée en lettres modernes et en management des ressources humaines à Paris. Née en 1986 à Alger, l'écrivaine est partie s'installer en France en 2008. Avant cette distinction, Adimi a été lauréate de plusieurs prix. Entre 2006 et 2008, elle a reçu le Prix du jeune écrivain francophone de Muret et le Prix du FELIV (Festival international de la littérature et du livre de jeunesse d’Alger). Son romain L’envers des autres (Actes Sud), édité d’abord en Algérie chez Barzakh sous le titre Dans mes ballerines de Papicha a également été récompensé en 2011 par le Prix de la Vocation. Un autre de ses romans a également eu un grand succès en plus du Prix Renaudot des lycéens 2017, le prix du Style 2017, le prix littéraire Giuseppe Primoli 2018 et le prix Beur FM Méditerranée 2018. Il s'agit du roman Nos richesses, publié en 2017. Quant à son troisième roman, Les petits de décembre, il a reçu le Prix du Roman Métis des lycéens.