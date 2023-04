Paris : Comment avoir accès aux soins quand on est sans-papiers ? Yacine Ouffella 10 Avril 2023 - 13:45 L’Euro

Paris : Comment avoir accès aux soins quand on est sans-papiers ? Yacine Ouffella 10 Avril 2023 - 13:45 L’Europe reste l’une des destinations privilégiées des migrants illégaux africains, alors que la France aurait reçu à elle seule quelque 130 000 demandes d'asile en 2022. PUBLICITÉ Une fois sur place, et ce après un parcours parsemé d’embuches, débute un calvaire d’une autre nature. À la recherche d’abord d’un toit, d’un emploi, puis d’une naturalisation, les choses ne se passent pas du tout comme voulu. Confrontés à de mauvaises conditions d’accueil, à errer dans la rue ou dans des logements qui ne répondent pas aux normes, une lente régularisation de leur situation administrative, ces migrants se retrouvent ainsi complètement « perdus » ne sachant pas quoi faire. Même la prise en charge sanitaire est reléguée en second plan. Pourtant, nombre d’associations se sont fixé comme objectif premier de garantir un accès aux soins à ces exilés. En premier lieu, ces mêmes associations tentent de communiquer quant à la nécessité de la prise en charge médicale des migrants, assurant qu’il s’agit là d’un de leurs droits. Ainsi, une clinique mobile est d’ailleurs stationnée dans le nord de Paris, à la porte de la Villette, tous les jeudis de 10 h à 15 h. Elle se trouve précisément sur le boulevard, au niveau des Restos du Cœur (15, Avenue de la Porte de la Villette, dans le 19e) - Metro 7 Porte de la villette - sortie 4. Des médecins généralistes et des infirmiers y sont mobilisés afin d’assurer une prise en charge médicale aux migrants. Les échanges en langue sont facilités par des médiateurs culturels. Une deuxième clinique mobile stationnée dans les jardins de la rue Pali Kao, dans le 20e arrondissement, assure également des soins deux vendredis par mois à partir de midi. Une troisième clinique mobile est, par ailleurs, stationnée à la sortie du métro La Chapelle (ligne 2). Elle est ouverte de 13h30 à 17 h, tous les lundis après-midi (sauf jour férié). Deux médecins généralistes, une infirmière et « des traducteurs en dari, pachto et arabe sont présents sur place », assure à ce propos Paul Alauzy, responsable des maraudes à Médecins du Monde, cité par le même média. Notons qu’une équipe de deux médecins et d’un psychologue est présente, place de l’Hôtel de Ville, pour aider les mineurs isolés et les familles, chaque lundi soir à 18h30. Prise en charge médicale des sans-papiers : Ce qu’il faut savoir Aussi, une permanence psychologique est accessible 15, boulevard de Picpus (12e arrondissement, le mardi après-midi, de 14 h à 17 h, alors que des petites consultations sont effectuées sur les petits campements informels de Paris (près de Delphine Seyrig, Stalingrad…) et dans « des lieux plus cachés où les migrants survivent sans tentes », rappelle encore Paul Alauzy. Les médecins présents dans les cliniques mobiles peuvent envoyer les malades vers d’autres structures : des PASS, en cas de pathologies sérieuses. Les PASS sont des centres de santé situés dans les hôpitaux publics, et destinés aux personnes sans aucune couverture de santé. Les migrants en situation irrégulière y ont donc accès. Ces derniers peuvent être également pris en charge par le Samu social. Joignable au 115, il prend en charge notamment une demande médicale spécifique et urgente. Motorisées, ces équipes peuvent venir à la rencontre des sans-papiers rapidement. Enfin, les migrants peuvent aussi se faire soigner via le projet Salam de la Croix-Rouge. Se définissent « S comme Soin, A comme Accompagnement, L comme Liens familiaux, A et M comme Accueil Mobile », il met en place un dispositif spécial sous forme d’une camionnette médicalisée qui sillonne les rues de Paris l’après-midi et le soir, de Pantin, jusqu’à la Gare de l’Est en passant par le quai de Valmy.