Près de 50 millions de dollars en nourriture gaspillé durant ce mois sacré Scandaleux! Le gaspillage alimenta

Près de 50 millions de dollars en nourriture gaspillé durant ce mois sacré Scandaleux! Le gaspillage alimentaire a sensiblement baissé au cours de ce mois de Ramadhan par rapport à celui qui l'a précédé. «Pain, fruits, légumes plats entiers et même de la viande, figurent dans les rebuts que nous ramassons quotidiennement»«Pain, fruits, légumes plats entiers et même de la viande, figurent dans les rebuts que nous ramassons quotidiennement» Au parc de l'entreprise Extra Net, à Bordj El Kiffan, à Alger, un agent fait part de son étonnement de voir autant de nourriture emballée dans des sacs en plastique noir et jetée à la poubelle. «Pain, fruits, légumes plats entiers et même de la viande, figurent dans les rebuts que nous ramassons quotidiennement» décrit notre interlocuteur enveloppé de sa combinaison verte. Les témoignages des agents de la propreté et de simples citoyens, s'ils font florès dans ce sens, ils sont, toutefois, loin de rendre compte en toute objectivité de la quantité d'aliments qui finit dans les bennes à ordures. En effet, et de l'avis de nombreuses associations et autres sources, les Algériens gaspillent moins, notamment à la faveur de ce mois de Ramadhan. D'aucuns expliquent cette tendance baissière à de nombreux facteurs, dont la flambée des prix des fruits et légumes et autres denrées sur les étals. Le fait est en tout cas confirmé par une étude en cours et menée par les équipes de l'Agence nationale des déchets AND. Selon cette étude nationale le gaspillage alimentaire a sensiblement baissé au cours de ce mois de Ramadhan par rapport à celui qui l'a précédé. Cette baisse est globalement de l'ordre de -11%, sachant que le gaspillage du pain à lui seul recule de -30%, Selon les statistiques des entreprises de collecte des déchets. L'étude en question a ciblé 303 familles, soit un échantillon représentatif des us et coutumes en matière de consommation à l'échelle nationale. Les déchets recensés et auxquels sont attribués ces chiffres sont de purs déchets alimentaires et ne concernent donc pas les emballages et autres contenants...est-il indiqué. Selon cette étude qui a été entamée début 2022, globalement 8% de ce qui est acheté est jeté, ce principe d'incompressibilité des déchets jetés se traduit pour le pain par un taux de 10%. Globalement, l'étude de l'AND est à caractère national. Elle porte sur les pertes et le gaspillage alimentaires sur toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (de la production, en passant par la distribution et la commercialisation jusqu'à la consommation) dans ce dernier volet, l'étude cible les cités universitaires, les hôtels et autres collectivités pour arriver aux ménages. Cette même étude s'intéresse à tous types d'aliments dont le pain qui connaît le plus grand gaspillage. Il en ressort qu'en Algérie 54% des déchets sont organiques; c'est-à-dire des déchets alimentaires. Rappelons que l'association de protection du consommateur Himayatec, a révélé, suite à un sondage réalisé à travers les réseaux sociaux et sur le terrain, que ce mois de Ramadhan enregistre un net recul des déchets par rapport aux années précédentes. L'on attribue cet état de fait à la hausse des prix des produits de consommation dans le monde entier, non seulement en Algérie, en plus du rôle important de la sensibilisation sur le terrain, y compris les imams dans les mosquées et les acteurs de la société civile. Son responsable Sofiane Louassa a confié à un confrère, que le gaspillage de pain demeure le point noir du mois sacré car des millions de baguettes sont jetées dans les poubelles en raison de l'achat excessif de ce produit très consommé par les Algériens. «Rien qu'à Alger, environ 10 tonnes de pain sont jetées quotidiennement pendant le mois de Ramadhan», a-t-il dit. Le gaspillage alimentaire est un phénomène mondial qui menace la sécurité alimentaire des peuples. Il constitue une réelle problématique pour les États qui doivent lutter contre le gaspillage alimentaire. Selon les chiffres communiqués par la FAO, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetés annuellement à travers la planète, où, un milliard de personnes souffrent de la faim. L'on estime enfin que ¼ de la quantité d'aliments jetés peut suffire à satisfaire les besoins des peuples souffrant de la faim. Dans la région Mena, la nourriture jetée équivaut à 60 milliards de dollars. Salim BENALIA 14:03 | 10-04-2023