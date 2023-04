Nous avons du pétrole et des idées ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 10-04-2023, 11:00 - C’est quoi ce fourgon blindé de la Brink’s, en bas de chez toi ? - Un véhicule de moins de trois ans acheté d’occase dans le cadre de la nouvelle loi. - Et tu vas rouler dans ça ? - Non ! C’est juste pour aller faire mes courses ! - ??? Bon, ben, voilà ! L’Espagne s’est enfin décidée à nous restituer 3 hôtels de luxe ayant «appartenu» à Ali Haddad. Rajoutez autant de guillemets que vous le souhaitez autour de «appartenu», ne vous gênez pas, c’est Pâques, et à Pâques, y’a pas que les œufs qui sont fourrés ! Alors ? Trois hôtels. Trois palaces. Du coup, faut penser à quoi en faire de ces «Garnis» de luxe. Faut que ce soit un truc utile. Que ça serve enfin au plus grand nombre, et pas qu’aux clients de la Içaba. Les vendre aux enchères et rapatrier le blé ? Au cours actuel du blé, tendre ou dur, et vu les fluctuations de l’immobilier de luxe en Espagne, nous y perdrions, assurément. Dans un premier réflexe, pavlovien je l’avoue, j’ai pensé à des centres d’alphabétisation. D’abord, parce que les hôtels sont en Espagne, et que ça ne me déplairait pas d’aller m’y recycler. Je sens bien, dans mon style de rédaction quotidienne, dans les tournures de mes phrases qui ne respectent plus rien de la noblesse de la langue française, que j’ai un fort besoin de m’inscrire à ces cours. Y’a pas de honte à admettre qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à écrire correctement. Dans le bon sens. Mais, problème ! Ça va encore faire jaser mes «amis», mes chers amis résidents Impasse du Cliché — à ne pas confondre avec Clichy avec ou sans Bois — tous ceux qui pensent qu’au réveil, le premier truc que je fais, c’est glouglouter bruyamment, à la paille dans un verre siglé Anep. Non ! Oublions pour l’instant les centres d’alphabétisation. Pourquoi pas alors des succursales de Sonatrach ? Oui ! Trois belles et grandes annexes de notre compagnie pétrolière et gazière en terre ibérique. Les visiteurs pourraient se rendre compte à domicile, sur place, sans avoir besoin de demander des visas aux consulats dézédiens, des avancées énormes de notre fleuron de l’exploration en hydrocarbures. Vidéos, photos et démonstrations de la success story de Sonatrach, racontée dans la langue de Cervantès, ça doit valoir la visite, non ? Et puis, en termes de marketing, imaginez un peu le buzz que ça créerait si au moment de quitter les lieux, les visiteurs recevaient en cadeau des échantillons de notre sous-sol, dans de p’tites fioles, comme dans les parfumeries de luxe. J’suis sûr que ça serait du plus bel effet ! Voilà ! Voilà ! Ce ne sont là que quelques idées éparses. J’en ai un tas d’autres. Juste pour dire que nous, les Dézédiens, nous ne nous contentons pas de récupérer les biens volés à la collectivité, tout en buvant paresseusement au robinet à pétrole et à gaz, comme de vulgaires rentiers. Non ! Nous avons aussi des idées. Comme celle-là, si merveilleuse, souvent imitée mais jamais égalée : fumer du thé et rester éveillé à ce cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 10-04-2023, 11:00