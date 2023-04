La vérité ne se possède pas, elle se cherche Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 10-04-2023, 11:00 Il y a quelques années, Le Soir d'Algérie publiait un article, avec gros titre en Une, sur l'acquisition par Ali Haddad, d'un hôtel en Espagne. Branle-bas de combat. Menaces de l'avocat de l'oligarque. Procès en perspective. Et malgré l'acte authentifié en possession du Soir, nous sommes des menteurs car le Haddad en question, propriétaire de l'établissement, est un... Libanais ! L'affaire en resta là... Jusqu'en avril 2023 où nous apprenons que le gars n'avait pas qu'un seul hôtel mais... trois qui vont être cédés par l'Espagne à l'Algérie ! La vérité, on peut la cacher un mois, un an, dix années, elle finit toujours par montrer le bout de son nez. En cela, et même si ça ne rapporte rien, il y a de quoi être fiers pour les membres de cette rédaction qui a eu le courage de brandir la Vérité sans fléchir face aux puissances de l'argent. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 10-04-2023, 11:00