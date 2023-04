Abattage des chiens errants à Constantine : La municipalité dans le collimateur de la population La Rédaction by La Rédaction 9 avril 2023in Constantine, Régions Les services municipaux sont, encore une fois, dans le collimateur de la population locale. Et pour cause, les habitants de plusieurs quartiers, notamment dans la périphérie de la ville, renouent avec la hantise des chiens errants. Pas plus tard qu’hier, un élève, scolarisé dans une école primaire à El guemas, a été attaqué par une meute de chiens errants. Cette attaque a remis sur le tapis le problème des chiens errants qui sillonnent, à longueur de journée, la ville du vieux Rocher. Lancée par les services de l’APC, la campagne d’abattage de chiens errants semble vouée à l’échec. Un constat que tout le monde partage, au regard du bilan jugé mitigé enregistré jusqu’alors. En effet, les chiens errants font toujours partie du décor de la ville. Aucune partie n’est épargnée par un problème de santé publique. Malheureusement, le programme arrêté par les services municipaux n’a pas été concrétisé, du moins dans sa globalité, puisque ces bêtes sauvages continuent de sillonner les quatre coins de la ville. Un danger auquel sont confrontés, en particulier, ceux qui se lèvent tôt le matin pour se déplacer à leurs lieux de travail. Dans certains quartiers populaires, il est quasiment impossible de faire le moindre déplacement vers une destination quelconque sans être menacé par une meute de chiens errants. D’où l’urgence de relancer cette campagne d’abattage à laquelle plusieurs services devraient contribuer. En fait, qu’en est-il de la commission mixte installée en ce sens ? Une commission composée, rappelons-le, des services de la commune, de la Protection civile, de la Sûreté urbaine, de particuliers, des chasseurs professionnels en l’occurrence. La question demeure posée. Par : A.A La Rédaction