Parcs Indoor à A nnaba : Magic Land, déjà leader Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 9 avril 2023in Annaba A A 0

Parcs Indoor à A nnaba : Magic Land, déjà leader Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 9 avril 2023in Annaba

Un nouvel espace de loisirs intérieur « Indoor » a ouvert ses portes, ce dernier lundi à Annaba, faisant l'unanimité chez les grands et les petits. Situé à Refes Zahouane, ex-Toche, au niveau de l'hôtel El Nassim, le parc Magic Land a accueilli près d'un millier de clients en l'espace de trois jours. Répondant à des normes internationales, de par sa superficie mais également la qualité des loisirs qu'il propose, cet espace familial a rencontré un franc succès auprès des parents jusque-là en mal d'espaces de loisirs pour leurs enfants. Disposant d'une capacité d'accueil de 200 personnes et réparti sur trois étages, cet espace de loisirs s'impose comme leader du concept à Annaba. Le concept avait été précédemment introduit par le parc Indoor Izem Land qui rencontre toujours le même succès auprès des familles, des années après son ouverture ; toutefois, l'envergure de l'investissement place immédiatement le nouveau-né « Magic Land » en tête de liste à Annaba, d'autant plus qu'il propose des activités adaptées aux enfants de 2 ans à 14 ans. Le Concept de parc Indoor s'est largement démocratisé ces dernières années à travers le monde, du fait des atouts considérables qu'il offre aux parents en premier lieu. Le principe est simple, il est surtout question de permettre aux parents de confier leurs enfants à des équipes de professionnels pour les accompagner dans des loisirs adaptés, le tout dans des conditions de sécurité méticuleusement établies et sous surveillance vidéo. L'espace Magic Land permet, par exemple, aux parents de se restaurer au premier étage au niveau de la cafétéria, pendant que leurs enfants jouent dans des espaces fermées au rez-de-chaussée, avec une dizaine d'encadreurs. Il est par ailleurs possible d'observer ses enfants sur des écrans installés au niveau de la cafétéria. En d'autres termes, ces espaces ultra sécurisés et adaptés aux plus jeunes, permettent aux enfants de découvrir des jeux ludiques et d'acquérir une certaine indépendance en se séparant de leurs parents. Ils sont également un bon compromis pour de nombreux parents qui évitent bien des mésaventures avec leur progéniture lors des sorties en familles. Par : M. L