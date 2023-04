Viande d’ânes : un atelier d’abattage découvert à el Taref, 3 individus interpellés (Vidéo) Par Salah B 10 av

Viande d’ânes : un atelier d’abattage découvert à el Taref, 3 individus interpellés (Vidéo) Par Salah B 10 avril 2023 à 16:21 La division de la gendarmerie nationale de la commune d’Al-Dharan au niveau de la wilaya d’El Taref a découvert un atelier secret d’abattage et de commercialisation de la viande d’ânes. Les personnes se tenant derrière cette activité faisaient croire que la viande qui sortait de cet entrepôt était de la viande rouge, propre à la consommation humaine. Les services de la GN et après s’être assurés de l’information et du lieu de l’atelier, ont procédé à l’arrestation de 3 personnes, parmi elles : un mineur. Une quantité considérable de cette viande a aussi été saisie. Le responsable au sein de la GN a indiqué que c’est après la consultation avec les services vétérinaires, que la découverte a été faite. Le président du comité de santé et de propreté de la commune a indiqué que viande saisie a bien été détruite. Une enquête a été ouverte à ce sujet et les inculpés paraitront prochainement devant un tribunal. Une même saisie avait eu lieu quelque mois auparavant à Oran Dans le but d’assurer la sécurité des consommateurs et de lutter contre la commercialisation de produits alimentaires impropres à la consommation, une opération menée par les éléments de sécurité du quartier Sabah de la commune de Sénia dans la wilaya d’Oran avait affiché un bilan similaire. Au cours de cette intervention, qui a permis de saisir de la viande d’âne destinée à la vente dans une boucherie, les forces de sécurité avaient découvert que la viande était avariée et impropre à la consommation humaine. Les produits spéciaux utilisés pour conserver les cadavres avaient également été saisis. L’opération s’était soldée par l’arrestation de cinq personnes âgées de 19 à 26 ans. Au total, 52 kg de viande d’âne avaient été saisis, ainsi que 438 kg de viande blanche avariée, 15 kg de viande rouge avariée, 6 kg de viande hachée blanche avariée, 10 kg d’abats de poulet pourris, 6 kg de viande hachée avariée et 17 kg et 300 g de poudre empêchant la viande de pourrir.