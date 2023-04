Session ordinaire de l’APW de Bouira Quand la «baguette» s’invite aux débats Comment la farine destinée à la fabrication exclusive de la baguette ordinaire puisse servir à fabriquer la baguette améliorée et autres croissants et petits pains qui, eux ne sont pas subventionnés? D'où vient, donc, que la baguette de pain s'invitait dernièrement aux débats, à la session ordinaire de l'APW? C'est une affaire de justice sociale, plutôt. En matière sociale, on se bat toujours pour quelque chose. Le pain est au coeur de ce combat. Non parce qu'il y a pénurie. Il n'y en a pas. Mais parce que les boulangers, qui se sont concertés à ce sujet, l'ont décidé. On se souvient. Avant d'être fixée à 10 DA, la baguette de pain, il n'y a pas longtemps, était à 80 DA. Il s'agit donc d'une augmentation. Une augmentation assortie d'une condition: que le pain serait meilleur. Non seulement ce pari n'a pas été tenu, mais nous nous cheminons inexorablement, si nous n'y prenons garde, vers la disparition de la baguette ordinaire. Il y a quelques mois, on s'est réveillé un matin avec un nouveau coup de force: le prix du pain est à 15 DA. Et le consommateur, impuissant en a pris acte. La réaction des pouvoirs publics a été lente. Les résultats, à la fin, sont mitigés. Des PV ont été dressés. Le directeur du commerce qui s'expliquait sur ce sujet à cette session de l'APW a avancé le chiffre de 130. Il y a eu des fermetures. Nous le savons. Parmi les mesures prises par la direction de ce secteur pour contraindre les boulangers à revenir à l'ancien tarif, figure l'obligation pour chacun de fabriquer à côté de la dizaine de spécialités agréées, celle dite de la baguette ordinaire, très fortement concurrencée par la baguette améliorée. Cette baguette est à 15 DA. En quoi est-elle améliorée? En ce qu'il entre dans sa composition d'autres ingrédients que la farine, le sel et la levure. Ainsi que nous l'a détaillé un boulanger interrogé à ce sujet: du sucre, de l'huile et du lait dans des doses réglementaires. Observation de notre interlocuteur pour justifier le prix de la baguette améliorée: ces produits ont connu eux-mêmes des augmentations. Négligeables par rapport au dosage qui en est fait. Cela aurait fait tout juste un bon pain ordinaire à 11 DA, à tout casser. Cela fait une baguette améliorée à 15 DA! Mais la question n'est pas là. Les boulangers ont licence de fabriquer autant de pains qu'il existe de spécialités, pourvu qu'à côté figure en bonne place la baguette tarifiée à 10 DA. La question est de savoir ce que ferait le client qui touche un si faible salaire et fait mille calculs pour parvenir à équilibrer son budget familial dont dépend le payement du loyer et des factures de gaz, d'électricité et d'eau. Il peut, pendant un mois, en l'occurrence le mois sacré, faire l'effort inouï de manger du pain amélioré, mais qu'on ne lui demande pas de soutenir cet effort pendant un an. Il en serait incapable. Et voilà ce qui indignait cet élu lors des débats à cette session citée plus haut. Il ne comprenait pas que la farine destinée à la fabrication exclusive de la baguette ordinaire puisse servir à fabriquer la baguette améliorée et autres croissants et petits pains qui, eux ne sont pas subventionnés. Il y a là comme une tromperie sur l'usage. Quant aux réponses qui nous ont été fournies au cours de notre enquête, elles nous ont toutes laissé sur notre faim. Les boulangers qui affirmaient fabriquer le pain ordinaire, à l'exception de celui des Allemands, du côté d'Errich, au nord de la ville, étaient dans l'incapacité de montrer une seule baguette, lors de notre passage, se contentant de dire qu'il avait été vendu tôt le matin. Enlevée sans doute par quelques commerçants qui iraient la vendre à un ou deux pâtés de maisons plus loin, ou quelques restaurateurs qui ont leurs propres calculs pour établir leurs tarifs. Ali DOUIDIAli DOUIDI 00:00 | 11-04-2023 Share