Belaribi à la nouvelle ville de Hassi Messaoud «Le rythme des travaux est très lent» La ville nouvelle de Has

Belaribi à la nouvelle ville de Hassi Messaoud «Le rythme des travaux est très lent» La ville nouvelle de Hassi Messaoud s'inscrit comme ville d'appui au développement durable du tissu économique de la région du Sud-Est. Belaribi pose la première pierre du projet de 2 400 logements publics locatifs dans la commune de OuarglaBelaribi pose la première pierre du projet de 2 400 logements publics locatifs dans la commune de Ouargla Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi, a mis l'accent, dimanche, à partir de la nouvelle ville de Hassi Messaoud (à 80 km au nord d'Ouargla) sur la nécessité de donner un nouveau souffle aux projets restants, relevant de ce pôle urbain. S'exprimant en marge d'une présentation faite à la délégation ministérielle sur la nouvelle ville à la base de vie de l'Entreprise nationale Cosider, Belaribi a souligné '» la nécessité de donner un nouveau souffle aux projets restants dans la nouvelle ville de Hassi Messaoud, tout en assurant le suivi des travaux sur le terrain». Il a, à ce titre, insisté sur l'importance d'accorder davantage d'intérêt à la réalisation de la nouvelle ville de Hassi Messaoud qui figure parmi les projets stratégiques du pays et dont le rythme imprimé aux travaux est «très lent», selon les services de la wilaya. Après avoir écouté un exposé sur la situation actuelle des travaux d'aménagement et de réalisation des VRD (voirie et réseau divers), le ministre a instruit les responsables locaux du secteur de l'habitat d'assurer le suivi des chantiers et de respecter la qualité des travaux de réalisation des logements et des équipements publics. Belaribi a, par ailleurs, procédé, à l'entame de sa tournée de travail, à la pose de la première pierre d'un projet de 2 400 logements publics locatifs (LPL) au niveau du quartier Bamendil (périphérie d'Ouargla). Le chef du département de l'Habitat a, à cette occasion, indiqué que la wilaya d'Ouargla a bénéficié, pour la première fois depuis l'indépendance, d'un quota de logements similaires, précisant que son département s'attelle à garantir le suivi des travaux de construction, la qualité de la réalisation et la livraison du projet. La nouvelle ville est notons-le, un joyau architectural établi sur une superficie de 7 000 ha. Il s'agit d'une oasis urbaine. Le projet se compose de quatre quartiers résidentiels totalisant plus de 20 500 logements, pour une population de 90 000 habitants. Le site est conçu sur la base de facteurs bioclimatiques, utilisant à bon escient les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. Ce projet important comprend un centre d'enfouissement technique (CET), une station d'épuration des eaux usées (Step), une polyclinique, des établissements éducatifs ainsi que des structures de sécurité. La nouvelle ville promet d'accueillir, dans les meilleures conditions, la population et d'implanter des activités pourvoyeuses de richesse. La ville nouvelle de Hassi Messaoud s'inscrit comme ville d'appui au développement durable du tissu économique de la région du Sud-Est, en assurant la création d'environ 40 000 emplois, dont 25 000 postes, une fois la ville opérationnelle. M.A. Mohamed AMROUNI 00:00 | 11-04-2023