La banane ! Toujours elle ! Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 11-04-2023, 11:00 Si ce n'est pas honteux et t

La banane ! Toujours elle ! Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 11-04-2023, 11:00 Si ce n'est pas honteux et triste que l'on fasse encore de la banane une priorité nationale ! Le fruit dont le prix avoisine les 1000 Da est devenu une obsession là où on ne l’attendait pas. C'est-à-dire au niveau du département de Tayeb Zitouni, le tout fraîchement chargé de remettre de l’ordre dans le fatras créé par son prédécesseur. La situation n’étant déjà pas exemplaire avant que l’on décide d’y mettre un terme, voilà que l’ancien maire d’Alger-Centre, ne sachant pas par quoi aborder ses fonctions, se laisse prendre au jeu de la banane dont les prix fluctuent à l’humeur et en fonction de la tension qu’elle crée chez le consommateur. Du coup, l’image que renvoie aux Algériens le nouveau ministre du Commerce c’est celle d’un responsable qui se met la rate au court- bouillon pour un fruit dont on aura décidé qu’il est ultrabénéfique à la santé du pays. L’oignon à 400 DA, indispensable aux plats que nous consommons, est battu en brèche par le fruit jaune dont Zitouni se fait un point d’honneur de mater les prix. Il ne faut pas se raconter d’histoires. Chacun de nous, à l’exception de ceux qui ne raclent pas le fond de leurs poches et se la font même livrer à domicile, a la certitude que les quelques importateurs qui font, impunément, la pluie et le beau temps sur ce qui s’achète et se revend en la matière ne peuvent pas agir sans parrainage. Allez jurer le contraire au citoyen ordinaire. Il ne vous croira pas, tellement la situation, désormais familière, est tout aussi hallucinante que les années précédentes et tellement l’impuissance des pouvoirs publics à y mettre un terme lui paraît évidente. L’an dernier et l’année d’avant, aussi, on s’engageait à un rapide retour à la normale lorsque les prix des produits de première nécessité s’affolaient ! Même le Sénat affirmait, en janvier d’il y a un an, avoir déclenché une enquête pour en finir avec la spéculation et les spéculateurs. En 2021, 145 000 affaires auraient été traitées par la justice. Rien ne semble pourtant avoir influé sur le comportement des barons du commerce local et extérieur ! Question ! Quels fruits et légumes peut-on boycotter et desquels ne peut-on se passer ? M. B. Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 11-04-2023, 11:00