Annaba Les atteintes contre la nature se multiplient Le mauvais élève est celui qui n’apprend rien de ses err

Annaba Les atteintes contre la nature se multiplient Le mauvais élève est celui qui n'apprend rien de ses erreurs ! En tout cas c'est le constat relevé à Annaba où le massacre des quelques arbres subsistants, est semble-t-il devenu une tradition. Même les arbres n'y échappent pasMême les arbres n'y échappent pas À Annaba, on poursuit le bitumage des arbres! Une logique qui ne trouve aucun fondement si ce n'est la débandade qui règne en maîtresse des lieux. Ceci n'est pas un cas isolé puisqu'il s'agit du troisième acte criminel commis contre l'environnement à Annaba. Cette agression démesurée contre les arbres est à chaque fois occasionnée lors d'opérations d'aménagement et de bitumage des routes et artères de la ville d'Annaba. Et comme le contrôle est le grand absent à tous les niveaux, voilà, que lors des travaux de bitumage et de réhabilitation du principal boulevard de la cité de Sidi Achour, on a, une fois de plus bitumé des arbres. Étrange agissement perpétré contre l'environnement qui cherche protecteur à Annaba. Comme si la détérioration du cadre de vie ne suffisait pas pour impacter le quotidien des riverains,voilà qu'on passe à la destruction des quelques arbres restants. Ces derniers qui, jusque-là, ont résisté à la poussée du béton et aux tronçonneuses des chasseurs d'espaces pour un quelconque projet, les kiosques entre autres, ont fini par s'incliner devant l'indifférence de l'entreprise chargée des travaux. Celle-ci qui, par maladresse ou indifférence outrageante à l'environnement ne ménage aucun effort pour faire couler le bitume là où il faut et surtout là où il ne faut pas! Il faut dire qu'à l'analyse des faits, il semblerait que c'est la même entreprise qui prend, à chaque fois en charge ce genre de travaux! Sinon comment expliquer que le même mode opératoire a été constaté au niveau de trois points différents dans la ville d'Annaba? Le premier crime a été enregistré au niveau de la route du port. Le second est constaté au quartier de la Colonne. Et ce troisième sur l'artère de Sidi Achour. Au niveau des trois points, le bitumage des trottoirs et la réhabilitation des routes passent sur les espaces carrés des arbres! Pour ne citer que ces cas où l'environnement, les arbres,en l'occurrence, demeurent les victimes par excellence. Pour ne pas évoquer une rétrospectives aussi désolante que négative, le massacre des arbres à Annaba ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs actes ont été commis au nom tantôt de projets d'investissements touristiques, tantôt de l'urgence. Entre les uns et les autres, on rappelle la décision de l'un des walis qui avait ordonné de couper quelques arbres se trouvant juste en face de l'ancien tribunal d'Annaba. Pour des raisons jusqu'à présent incompréhensibles, l'endroit a perdu sa splendeur d'antan. A priori, la protection de l'environnement dans la wilaya d'Annaba est la culture des abonnés absents. Un constat qui a tendance à s'enraciner au point de ne susciter aucune réaction, notamment des responsables de cette wilaya au destin orphelin. En conclusion, si la protection de l'environnement est, de par le monde, une politique d'État à laquelle adhèrent tous les segments des sociétés, les jeunes notamment, à Annaba précisément, cet état d'esprit n'est même pas en phase embryonnaire. Car, hormis les quelques associations qui n'ont malheureusement aucun poids sur la scène environnementale, aucun organe n'est parvenu jusqu'à preuve du contraire, à élever la voix pour attirer l'attention de tout un chacun, sur l'importance du couvert vert, les arbres notamment, et leur rôle dans la préservation de la vie humaine en général. Wahida BAHRI 00:00 | 13-04-2023