Hallucinant ! La îssaba a fait école ! Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 12-04-2023, 11:00 Des hommes, censé

MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 12-04-2023, 11:00 Des hommes, censés être blancs comme neige et promus à de hautes responsabilités à l'ère Tebboune, se révèlent, pas longtemps après, peu dignes de confiance. On réalise, alors, que la îssaba a fait des émules qui n'ont rien à lui envier. Qu'une partie conséquente de cette dernière croupisse derrière les barreaux ne semble pas décourager les candidats à la rapine. Ceux appâtés par le gain facile qui n'exige pas que l'on se mette la tête à l'envers pour se construire une vie de rêve. Quels sont donc les calculs auxquels s'adonnent les «enfants de chœur» séduits par le confort qu'inspire la déprédation ? Ils pensent, peut-être, que mieux vaut détourner, quitte à se faire prendre une fois le produit de la malversation mis à l'abri. Il y a aussi ceux qui ont la certitude de ne jamais faire l'objet de poursuites parce que plus malins que ceux qui se sont fait choper. C'est sans doute cela qui fait que d'aucuns pensent que le jeu en vaut la chandelle. Que le risque vaut la peine d'être couru. Rien n'entrave l'ambition de faire vite et bien. Voilà pourquoi, aussitôt nommés à un poste, ceux qui sont déterminés à en profiter s'attellent à la tâche sans perdre de temps par crainte de ne pas durer aux commandes. Se repose la question de l'enquête d'habilitation et de la déclaration de fortune à la prise et à la fin de fonction. Combien sont-ils à s'interroger, encore, sur la meilleure façon de s'acheter bonne conscience, à faire semblant de vouloir le bien des Algériens et donc de travailler à leur épanouissement ? Parce que quand on voit défiler à la barre ceux qui sont poursuivis pour avoir fait tout le contraire, on se dit que l'on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais ne disait-on pas que se contenter de seulement en entendre parler n'était plus possible depuis que le Hirak, affirmé «béni» par l'administration actuelle, en aurait décidé autrement ? À moins que la détermination à œuvrer au changement ait changé de trajectoire, rien ne s'opposerait aux sentences attendues à travers l'ensemble du territoire et à la détermination affichée de faire le ménage, y compris là où personne ne se douterait que cela puisse arriver. M. B.