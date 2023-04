Sfiriya Placeholder LSA PUBLIÉ 12-04-2023, 11:00 2 pains rassis, 2 œufs, 1 verre de lait tiède, 1 cuillère à café de levure chimique, 1/2 oignon, 100 g de fromage râpé, 1/2 cuillère à café de sel, 1/2 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café d’eau de fleur d’oranger, 1 pincée de cannelle, une poignée de persil Pour la sauce : 4 cuisses de poulet, 1 cuillère à soupe de smen (beurre clarifié) ou 3 cuillères à soupe d’huile, 1 oignon, 1 cuillère à café de sel, 1/2 cuillère à café de poivre, 1 bâton de cannelle (évitez la cannelle en poudre qui noircit la sauce), une poignée de pois chiches trempés la veille, 1 litre et demi d’eau Coupez le pain rassis en petits morceaux et versez dessus le lait et l’eau de fleur d’oranger. Laissez le pain absorber et malaxez avec vos doigts pour qu’il n’y ait pas de morceaux. Ajoutez les épices, l’oignon, le persil, le fromage, la levure et les œufs. Mélangez bien avec vos doigts. L’idéal est de laisser reposer une demi-heure au réfrigérateur pour avoir de belles boules qui se tiennent par la suite. Pendant ce temps, préparez votre sauce. Lavez vos morceaux de poulet, vous pouvez les couper éventuellement. Faites revenir l’oignon et les morceaux de poulet dans le smen ou l’huile, sur feu doux, sans oublier les épices. L’oignon doit bien fondre, ce qui donnera du goût et un peu d’onctuosité à la sauce. Quant au poulet, il doit un peu dorer sur les côtés, c’est meilleur. Une fois que l’oignon a bien fondu, ajoutez les pois chiches trempés la veille ainsi que l’eau puis laissez mijoter à couvert jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. La sauce va réduire un peu. Sortez votre préparation du réfrigérateur et commencez à former des boulettes de taille moyenne, plus grosses que des boulettes de viande hachée par exemple. Si votre mélange colle sur les doigts, mouillez légèrement la paume de vos mains et formez vos boulettes. Faites-les frire dans un bain d’huile bien chaud de sorte à leur donner une belle couleur dorée. Réservez. Au moment de servir, présentez vos boulettes tout autour de votre plat, placez au centre les morceaux de poulet avec les pois chiches et arrosez de quelques louches de sauce. Parsemez de persil et dégustez. Placeholder LSA PUBLIÉ 12-04-2023, 11:00