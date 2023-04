Une histoire de chat par Amine Bouali Les chats ont, paraît-il, sept vies et aussi peut-être un sixième sens. L'histoire que je vais vous raconter est authentique. Un ami avait adopté un jour un chat qui, au fil du temps, était devenu son meilleur ami. Lorsqu'on les voyait jouer ensemble, se taquiner l'un l'autre, on ne savait pas lequel des deux était le plus heureux. Puis, mon ami tomba gravement malade. Le lien magique qui le rattachait à son chat se renforça davantage durant cette épreuve. Le petit animal ne s'éloigna pas de son maître une seule seconde. Il veilla sur lui à sa manière et lui prodigua ce remède de l'âme, méconnu des thérapeutes, dont il semblait seul avoir le secret, et cela jusqu'au moment fatidique de la grande séparation. Lorsque mon ami rendit l'âme, son chat disparut subitement de la maison et ne donna plus signe de vie. Quelques jours après l'enterrement, je décidais de me rendre au cimetière pour fleurir la tombe de mon ami décédé et dire quelques prières, mais quel ne fut mon étonnement quand j'aperçus son chat allongé près de sa tombe, les yeux embués comme s'il s'en échappait des larmes. Par quel miracle a-t-il pu se trouver là ? Je m'éclipsais discrètement, n'osant interrompre quelque chose qui me paressait procéder de l'ordre du mystère et dépassait mon entendement. «La façon dont nous nous comportons avec les chats détermine notre statut au paradis», affirme un écrivain dont je n'ai pas retenu le nom.