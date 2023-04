Site de la Tabacoop : Un patrimoine local à l’abandon La Rédaction by La Rédaction 12 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 18 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La piscine de la Tabacoop, à proximité du mausolée de Sidi Brahim Batoumi, autrefois lieu de détente et de villégiature privilégié des Annabis, est aujourd’hui transformée en un dépotoir repoussant et que les autorités locales qui se sont se succédés n’ont pas osé procéder à sa restauration et sa remise en service. Un lieu de détente qui faisait la fierté de la ville d’Annaba. Il appartient également à ces dernières de revoir un petit peu la gestion des anciens locaux de la Tabacoop, dont une partie sert à la vente de boissons alcoolisées et les magasins qui y font face sont loués à des particuliers par les gestionnaires de la coopérative. La piscine semi olympique, qui disposait d’un tremplin et d’un surveillant de baignade, gagnerait à être prise en charge ou, à la rigueur, la mettre à la disposition d’un club qui dispose d’une section de natation. Cette situation est consternante, car il fut un temps où les Annabis prenaient un plaisir incommensurable à se rendre à la Tabacoop pour prendre un bol d’air, se promener à travers les allées fleuries, prendre une boisson fraîche ou chaude selon le temps au « Chalet » et parfois prendre un repas dans le majestueux restaurant à la boiserie magnifique. Les jours de chaleur, cette piscine qui était magnifique, leur ouvrait les bras. Son eau claire incitait les promeneurs à y faire trempette. Des douches et autres cabines réservées pour changer ses vêtements se trouvaient à côté. Des familles entières venaient s’y installer et laisser leurs gamins barboter dans la partie qui leur est réservée. Malheureusement, on ne peut, aujourd’hui, que se demander ce que sont devenus ces équipements qui rendaient d’appréciables services à toute la population ! La Tabacoop a longtemps attiré les convoitises de la mafia du foncier du temps de la Issaba pour s’accaparer des terrains très bien situés sans faire la différence entre l’agricole ou le forestier. Le site de la Tabacoop est un patrimoine local qui ne mérite pas ce sort. Plusieurs bâtisses historiques à valeur culturelle ont fait les frais de ces promoteurs, sans foi ni loi. Et cela à l’image de la villa Salvatore Colli et biens d’autres maisons coloniales qui furent détruites pour ériger des tours anarchiques tout au long du littoral. Certains amoureux de la ville craignent que le site de la Tabacoop finisse dans le collimateur de cette mafia, toujours omniprésente et qui a la peau dure. Par : A.Ighil