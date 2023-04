Exportation d’électricité vers l’Europe par mer L’Algérie hisse les voiles Les préparatifs sont en cours pour l’exportation de l’énergie électrique par voie maritime vers l’Europe, a annoncé le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. L’Algérie est devenue un pôle majeur dans la production de l’électricitéL’Algérie est devenue un pôle majeur dans la production de l’électricité En avant toute! Le bateau est certes encore à quai. Il attend que la première «cargaison» soit chargée pour hisser les voiles. Direction: le Vieux Continent. Les préparatifs et études sont en cours pour l'exportation de l'énergie électrique par voie maritime vers l'Europe, a annoncé le ministre de l'Énergie et des Mines. «L'Algérie est devenue un pôle majeur dans la production de l'électricité, avec 25 000 mégawatts produits, ce qui en fait un des pays leaders du Bassin méditerranéen dans la production d'électricité», a affirmé à la presse Mohamed Arkab en marge de l'inauguration de la station mobile de production de l'électricité via le gaz (20 mégawatts) dans la zone agricole «Dhayat El Bagra» dans la commune de Brizina. Il faut rappeler que la Société nationale de l'électricité et du gaz a non seulement participé activement et significativement à la réduction de la facture des importations, tout en réussissant à atteindre l'autosuffisance et exporter, de surcroît de l'électricité. Une performance qui a été soulignée. Le Groupe public a en effet réalisé de nombreuses opérations, notamment l'exportation d'électricité et d'équipements de pointe tels que les turbines à vapeur et les services de formation, a déclaré le porte-parole du Groupe industriel énergétique national soulignant que «Sonelgaz exporte cette énergie vers la Tunisie, pays frère, avec une moyenne dépassant les 500 mégawatts», avait déclaré son porte-parole Khalil Hodna, il y a à peine deux semaines. Il faut savoir qu'en la matière Sonelgaz cible d'autres pays. Quels sont-ils? Une étude est en cours pour que le Groupe exporte de l'électricité vers la Libye et une autre pour exporter vers l'Italie, et à travers celle-ci, Sonelgaz aura accès à de nombreux pays européens, a-t-il annoncé. L'opération est en marche. «Des préparatifs, des études et des démarches sont en cours avec des partenaires européens pour l'exportation de l'électricité vers l'Europe et faire de cette opération une réussite», a affirmé Mohamed Arkab. «L'énergie électrique destinée à l'exportation vers l'Europe sera produite par le gaz naturel mais également par les futures centrales solaires, qui joueront un rôle important dans l'exportation d'énergie propre vers l'Europe», a précisé le successeur de Abdelmadjid Attar. Il faut souligner que la primeur de cette information avait été donnée par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune avait, effectivement, révélé que l'Algérie était prête à exporter son excédent de production d'électricité vers l'Europe dans le contexte de la crise énergétique que connaît ce continent. C'était à l'occasion de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée le 22 décembre dernier, sur les chaînes de télévision et stations de radio nationales. L'Algérie avait proposé d'exporter l'excédent de sa production d'électricité vers l'Europe, avait indiqué le premier magistrat du pays rappelant que certains pays européens coupaient l'alimentation en électricité à leurs populations à des tranches horaires définies, dans le cadre des mesures d'austérité énergétique, ce qui constitue une opportunité pour renforcer les exportations énergétiques algériennes. «Tous les moyens sont disponibles pour s'approvisionner en énergie depuis l'Algérie. Même les pays qui n'ont pas de gazoduc peuvent s'approvisionner directement en électricité», avait assuré le chef de l'État. Le ministre de l'Énergie et des Mines a par ailleurs donné des nouvelles concernant le Trans-Saharan Gas-Pipeline (TSGP), qui doit relier le Nigeria à l'Algérie pour transporter du gaz naturel vers l'Europe. Où en est-on? Les études concernant cette ligne sont «à un stade très avancé», a fait savoir Mohamed Arkab. Seulement 1 800 sur 4.000 kilomètres restent à réaliser de cette ligne, répartie entre les trois pays, a-t-il indiqué. Il faut souligner que la réalisation du Tsgp viendra s'ajouter à deux autres gazoducs à caractère structurant, régional et intercontinental: le gazoduc Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne à partir de Beni Saf jusqu'au port Almeria par voie sous-marine, ainsi que le gazoduc Galsi qui relie, via la Sardaigne, l'Algérie et l'Italie. Mohamed TOUATIMohamed TOUATI 00:00 | 13-04-2023 Share