Galtier accusé de racisme, l'ASSE hallucine Arthur Montagne ven. 14 avril 2023 à 3:15 AM UTC+2 C'est la gra

Galtier accusé de racisme, l'ASSE hallucine Arthur Montagne ven. 14 avril 2023 à 3:15 AM UTC+2 C'est la grande polémique du moment. Un mail de Julien Fournier, qui accuse Christophe Galtier d'avoir tenu des propos racistes, a mis le feu au PSG. Néanmoins, ces accusations surprennent Roland Romeyer. Le co-président de l'ASSE s'étonne en effet de la situation en racontant qu'il n'a jamais eu de problème de la sorte lorsque Galtier était sur le banc des Verts. Accusé d'avoir tenu des propos racistes par Julien Fournier, alors qu'il était entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier se retrouve plus que jamais dans la tourmente. Néanmoins, ces accusations étonnent Roland Romeyer. Le co-propriétaire de l'ASSE a bien connu l'actuel coach du PSG qui a entraîné les Verts de 2009 à 2017, et il est catégorique à ce sujet. Pour afficher ce contenu, vous devez mettre à jour vos paramètres de confidentialité. Cliquez ici pour le faire. «Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ?» « Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ? Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination. Il faisait une chaleur très très forte. Et Christophe m’a appelé pour me dire que deux joueurs, Faouzi Ghoulam et Idriss Saadi, pratiquaient le ramadan. Avec la chaleur, il craignait un problème cardiaque. C’était vraiment une question de santé. À ma demande, on…