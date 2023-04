PSG : Mbappé et le vestiaire demandent des comptes à Galtier, un nouveau grief formulé ! Article de Bastien Au

PSG : Mbappé et le vestiaire demandent des comptes à Galtier, un nouveau grief formulé ! Article de Bastien Aubert • Il y a 20 min En plein centre du Ramadan Gate depuis plusieurs jours, suite à des révélations datant de son passage sur le banc de l’OGC Nice la saison dernière, Christophe Galtier doit rendre des comptes au vestiaire du PSG. Kylian Mbappé (PSG) Kylian Mbappé (PSG) © Icon Sport En plein centre du Ramadan Gate depuis plusieurs jours, suite à des révélations datant de son passage sur le banc de l’OGC Nice la saison dernière, Christophe Galtier doit rendre des comptes au vestiaire du PSG. Christophe Galtier est dans la tourmente. En cause : une affaire aux relents de racisme divulguée du côté de l’OGC Nice. Au PSG, Le Parisien explique qu’on commencerait à se poser des questions sur le sujet au point que Kylian Mbappé himself aurait demandé des explications. Après avoir pris connaissance du mail accusateur en question, l’attaquant du PSG qui a discuté avec plusieurs membres du PSG - s’est entretenu avec Galtier avant de connaître sa version et son sentiment. Vidéo associée: Le regard de Mbappé après une question sur Christophe Galtier (Dailymotion) La qualité des séances de Galtier pose problème « Ils sont plusieurs à se dire que Galtier ne résistera pas à cette nouvelle déflagration qui viendrait sceller définitivement son sort », estime-t-on en interne même « s’il n’y a pas eu de réaction vive de la part des joueurs » quant aux accusations proférées à l’encontre de Galtier. Le quotidien francilien rappelle que les joueurs du PSG s’interrogent surtout sur la gestion de Galtier et de la qualité des entraînements depuis son arrivée dans le club de la capitale l’été dernier. C’est un autre débat, qui existe bel et bien avant la réception du RC Lens demain au Parc (21h).