La banque HSBC annonce financer des projets Un géant britannique en Algérie Il va sans dire, aujourd'hui, qu

La banque HSBC annonce financer des projets Un géant britannique en Algérie Il va sans dire, aujourd'hui, que l'investissement en Algérie a grandement besoin de pareilles passerelles. HSBC représente une valeur boursière de 160 milliards d'eurosHSBC représente une valeur boursière de 160 milliards d'euros Hsbc Bank-Algérie veut financer des projets d'investissements en Algérie. Plus encore, la prestigieuse banque anglaise a fait montre de sa volonté de faire la promotion, moyennant son réseau bancaire international, des opportunités d'investissements à portée de main en Algérie. C'est ce que vient d'annoncer l'agence algérienne pour la promotion des investissements Aapi, dont le directeur général a reçu une délégation de cette banque britannique conduite par son P-DG, M. James Fielder. En termes de réseau international, on parle d'une implantation au niveau de 82 pays, avec un portefeuille clients de plus de 125 millions dans le monde. La Hsbc représente également une valeur boursière de 160 milliards d'euros, se classant au quatrième rang mondial. «Lors de cette rencontre, il a été présenté les services et les offres de financement proposés par la Banque au profit des projets d'investissement, ainsi que sa volonté de promouvoir les opportunités d'investissement qu'offre notre pays à travers le réseau international de la Banque.», pouvait-on lire dans le communiqué de l'Aapi. Accord conjoint a été conclu autour des «modalités d'information des investisseurs et porteurs de projets, notamment, des opportunités de financement de leurs projets». Il reste, cependant, à définir ces modalités d'informations au profit des investisseurs et porteurs de projets algériens sur les opportunités de financements et de renforcement de la résilience, ainsi que la compétitivité des investissements consentis, notamment ceux innovants et à hautes valeurs ajoutées. Par ailleurs, la succursale de la banque britannique Hsbc en Algérie vient, ainsi, manifester son intérêt de financer des projets d'investissements, au regard de l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité de l'environnement des investissements en Algérie. Mieux encore, Hsbc vient d'intégrer l'Algérie dans sa nouvelle stratégie, dans le cadre de l'extension de ses activités bancaires. Aux yeux des responsables de cette banque, «l'Algérie est devenue l'un des marchés les plus porteurs dans la région, qui réalise une plus grande rentabilité, en plus de la faisabilité économique que représente le marché algérien pour les banques de réputation internationale». La succursale britannique de la Hsbc entend devenir un levier des modes de financement complémentaires et innovants qui permettront d'encourager l'investissement en Algérie, en intégrant le domaine du financement des projets d'investissement en Algérie. C'est ce qu'a déclaré le patron de cette banque anglaise, qui semble se réjouir d'emblée de cette perspective, motivée par les grandes opportunités économique offertes par le climat des investissements actuel. Au cours de cette rencontre d'information, première prise de contact entre les deux parties, le président-directeur général, James Fielder, a exposé les différentes offres de services et de financement proposées par sa banque, l'une des plus importantes en Europe. Il va sans dire, aujourd'hui, que l'investissement en Algérie a grandement besoin de pareilles passerelles pour pouvoir connaître un essor appréciable. Il convient de souligner aussi, sur un autre registre, que l'intérêt manifesté par cette prestigieuse banque d'investissements contraste avec les rapports et les classifications tendancieuses de certaines officines au sujet du climat des affaires en Algérie. Souvent annexées à des positions politiques, ces classifications finissent par être discréditées par la réalité des choses. Mohamed OUANEZAR 16-04-2023