4 millions de diabétiques en Algérie Menace sur la santé publique Les chiffres officiels sous-estiment probab

4 millions de diabétiques en Algérie Menace sur la santé publique Les chiffres officiels sous-estiment probablement la prévalence réelle de la maladie, car de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués. Le diabète menace l'Algérie. Plus de 4 millions d'Algériens sont atteints par cette maladie. C'est ce qu'a indiqué, aujourd'hui, le Docteur Djamila Nadir, sous-directrice de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé. « Le nombre de personnes atteintes du diabète en Algérie a atteint environ 4 millions, y compris les enfants et les personnes âgées », a-t-elle déploré lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale. Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un taux élevé de sucre dans le sang. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut entraîner de graves complications, notamment des maladies cardiovasculaires, des lésions rénales, des problèmes de vision, des amputations et même la mort. Le diabète de type 2 est la forme la plus courante de la maladie, et il est souvent associé à un mode de vie sédentaire et à une mauvaise alimentation. En Algérie, le diabète est devenu un problème de santé publique majeur. Selon le Dr Nadir, les chiffres officiels sous-estiment probablement la prévalence réelle de la maladie, car de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués. Pour lutter contre cette épidémie, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives de prévention, telles que des campagnes de sensibilisation, des programmes de dépistage et des consultations gratuites pour les diabétiques. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la prise en charge des patients diabétiques en Algérie. L'éducation et la sensibilisation des patients à la gestion de leur maladie sont essentielles pour prévenir les complications à long terme et améliorer leur qualité de vie. Le diabète est donc une menace sérieuse pour la santé publique en Algérie. Il est important que les autorités sanitaires et la population dans son ensemble prennent des mesures pour prévenir et contrôler cette maladie. Les patients diabétiques doivent également être encouragés à prendre en charge leur propre santé en adoptant un mode de vie sain et en suivant les traitements prescrits. Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 13:00 | 17-04-2023