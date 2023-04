Sûreté de wilaya : Saisie de 300 000 unités de boissons périmées Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 19 avril 202

Sûreté de wilaya : Saisie de 300 000 unités de boissons périmées Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 19 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 6 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Après la saisie des 1 700 litres de limonade fabriqués clandestinement à Sidi Amar, les éléments de la Sûreté de la daïra d’El Bouni ont procédé à une saisie record de boissons pasteurisées impropre à la consommation. Ces derniers ont saisi 303 450 unités d’une boisson pasteurisée, estimées à plus de 300 000 litres. La marchandise en question était entreposée dans des conditions d’hygiènes inacceptables, sans respect de la chaine de froid. Pire encore, l’intégralité de la marchandise qui s’apprêtait à être livrée au niveau des commerces, était périmée. Ces opérations d’inspections des commerces, étant habituellement menée par la direction du commerce, relèvent également des prérogatives des éléments de la Sûreté de wilaya. Ces interventions interviennent dans le cadre de la lutte contre la fraude et de la protection des consommateurs. Rappelons que la direction du commerce appelle les consommateurs à regarder systématiquement les étiquettes sur les produits qu’ils consomment pour vérifier les ingrédients, mais également les dates de péremption. En marge de cette opération, les éléments de la Sûreté de wilaya d’Annaba ont procédé à des opérations policières, au niveau des quartiers du centre-ville, de la Vieille Ville, de Boutiah Salah. Ces opérations avaient pour finalité le contrôle de 125 individus et l’arrestation de 18 personnes impliquées dans des affaires de possession et de trafic de drogues, 3 personnes pour détention d’armes blanches et 11 personnes recherchées dans le cadre d’affaires en justice. S’ajoute à cela, le contrôle de 34 motos avec la saisie de 12 d’entre elles. Par : M. L