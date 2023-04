ÉCLAIRAGE La mort annoncée de la presse papier Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-04-2023, 02:04 Chaque jour qui passe nous rapproche d'une issue inéluctable pour la presse papier qui vit ses dernières années. Dans un monde numérisé où l'utilisation du téléphone portable a carrément changé notre vie, l'information ne passe plus par le papier imprimé pour arriver au citoyen. Elle débarque en temps réel dans nos smartphones. Par le texte, l'image, la vidéo et la possibilité d'interagir, cette nouvelle manière de recevoir les nouvelles fait des quotidiens exposés aux devantures des kiosques une relique du passé. Il est très rare de voir un jeune lire un journal dans un café ou un autre endroit public. Par contre, l'image de jeunes et vieux penchés sur leurs téléphones partout est omniprésente dans nos villes et villages et même dans les douars éloignés. Partout dans le monde, la presse papier est en difficulté à cause de la désaffection des lecteurs. Ainsi, en Arabie saoudite, la Société nationale de distribution saoudienne vient de notifier à plusieurs organes de presse son intention d'arrêter la distribution des journaux papier. Son président du conseil d'administration, Mouafak El-Nouaycer, a parlé de "mort cérébrale" des journaux papier, attribuant cette crise à l'accumulation des dettes de sa société et à la diminution de la distribution. Il a dit que les lecteurs ont déserté la presse imprimée au profit des sites électroniques et des plateformes des réseaux sociaux. Les aspects financiers ont influé lourdement sur la décision d'arrêter la diffusion des journaux. Ces derniers sont dans l'incapacité de payer régulièrement les services de la société nationale de distribution qui se trouve dans une situation critique. C'est pourquoi cette entreprise a envoyé une note aux journaux pour les informer qu'elle ne les distribuera plus après l'Aïd el-fitr. Dans une interview, El-Nouaycer a précisé : "le problème, aujourd'hui, est que la plupart des journaux ont gardé leur lectorat mais pas sur le papier. Les contenus Web de ces journaux sont populaires t très suivis sur les téléphones portables. C'est l'une des causes du problème." En Algérie, l'État continue d'agir pour la survie d'une presse qui connait pratiquement les mêmes problèmes. En la maintenant sous perfusion, il rallonge sa vie artificiellement. D'abord, au niveau des imprimeries étatiques où les prix d'impression sont très en-dessous des coûts réels. Ensuite, grâce à la distribution de quotas de publicité émanant de l'Anep, sans lesquels il ne resterait pas une seule publication sur le marché. En l'absence de commandes du secteur privé, l'agence nationale d'édition et de publicité est pratiquement le seul distributeur de placards publicitaires. Les journaux ne peuvent plus s'autofinancer. Ils perdent leurs lecteurs papier au moment où leurs sites web sont loin d'être rentables. La profession ne semble pas consciente de cette réalité amère et seuls quelques titres se battent quotidiennement pour réussir l'opération du passage au numérique. Oui, c'est bel et bien la mort annoncée de la presse papier ! M.F.