Un autre monde Chanson de Téléphone Aperçu Paroles Écouter Autres versions Vidéos Paroles Je rêvais d'un autr

Un autre monde Chanson de Téléphone Je rêvais d'un autre monde Où la terre serait ronde Où la lune serait blonde Et la vie serait féconde Je dormais à poing fermé Je ne voyais plus en pieds Je rêvais réalité Ma réalité Je rêvais d'une autre terre Qui resterait un mystère Une terre moins terre à terre Oui, je voulais tout foutre en l'air Je marchais les yeux fermés Je ne voyais plus mes pieds Je rêvais réalité Ma réalité, ma réalité Oui, je rêvais de notre monde Et la terre est bien ronde Et la lune est si blonde Ce soir dansent les ombres du monde A la rêver immobile Elle m'a trouvé bien futile Mais quand bouger l'a fait tourner Ma réalité m'a pardonné M'a pardonné Ma réalité m'a pardonné Dansent les ombres du monde Dansent les ombres du monde Dansent les ombres du monde Dansent les ombres du monde Dansent, dansent, dansent, dansent, dansent Dansent, dansent, dansent, dansent, dansent Dansent, dansent, dansent les ombres du monde