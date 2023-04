Paroles de la chanson Africa par Rose Laurens Je suis amoureuse d'une terre sauvage Un sorcier vaudou m'a p

Paroles de la chanson Africa par Rose Laurens Je suis amoureuse d'une terre sauvage Un sorcier vaudou m'a peint le visage Son gris-gris me suit au son des tam-tams Parfum de magie sur ma peau blanche de femme Africa J'ai envie de danser comme toi De m'offrir à ta loi Africa De bouger à me faire mal de toi Et d'obéir à ta voix Africa Je danse pied nus sous un soleil rouge Les dieux à genoux ont le cœur qui bouge Le feu de mon corps devient un rebelle Le cri des gourous a déchiré le ciel Africa J'ai envie de danser comme toi De m'offrir à ta loi Africa De bouger à me faire mal de toi Et d'obéir à ta voix Africa Dangereuse et sensuelle, sous ta pluie sucrée Panthère ou gazelle je me suis couchée Au creux de tes griffes je suis revenue A l'ombre des cases je ferai ma tribu Africa J'ai envie de danser comme toi Et d'obéir à ta loi Africa, Africa Je suis amoureuse d'une terre sauvage Un sorcier vaudou m'a peint le visage Son gris-gris me suit au son des tambours Parfum de folie, magie de l'amour