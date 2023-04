Ils guettaient leurs victimes à la sortie des banques et des bureaux de poste: Une bande de malfaiteurs neutra

Ils guettaient leurs victimes à la sortie des banques et des bureaux de poste: Une bande de malfaiteurs neutralisée par K. Assia Une bande de malfaiteurs composée de trois individus âgés entre 35 et 43 ans dont des repris de justice impliquée dans plusieurs affaires de vol par effraction a été démantelée par les éléments de la section d'atteinte aux biens relevant de la police criminelle de la sûreté d'Oran. Les mis en cause guettaient leurs victimes à la sortie des banques et des bureaux de poste pour les délester de leur argent. Des actes qui leur ont permis d'amasser d'importantes sommes d'argent allant de 230 millions de centimes à 900 millions de centimes. En effet, cette affaire a été élucidée après une plainte déposée par l'une des victimes qui a déclaré que des inconnus lui ont dérobé une somme d'argent de l'intérieur de son véhicule. Sur ce, les investigations enclenchées par les éléments de la section ont révélé que les auteurs opéraient de manière organisée de sorte qu'ils louaient un véhicule pour chaque acte criminel commis, une manière d'échapper au contrôle de la police et alors qu'un camion leur appartenant a pour mission de surveiller les victimes à leur entrée et sortie des banques et des bureaux de poste. Une fois mis en confiance, ils cassent la vitre du véhicule et s'emparent de l'argent. Dans ce registre, l'exploitation des caméras de surveillance de la police a donné lieu à l'identification de la tête pensante de cette bande ainsi que ses deux complices. Ils ont été arrêtés et les policiers ont récupéré deux véhicules, un camion et GPS en plus d'un montant de 4,6 millions de centimes. Les auteurs seront présentés au tribunal pour association de malfaiteurs, mise en circulation d'un véhicule avec une fausse plaque d'immatriculation, violence, dégradation des biens d'autrui.