La livraison des logements ne se fera pas sans la mise à disposition des équipements publics indispensables P

La livraison des logements ne se fera pas sans la mise à disposition des équipements publics indispensables Publié Le : Vendredi, 21 Avril 2023 08:33 Lu : 21 fois Imprimer Evoyer Partagez La livraison des logements ne se fera pas sans la mise à disposition des équipements publics indispensables ALGER - Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, jeudi à Alger, que la livraison des logements ne se fera qu'avec la mise à disposition des équipements publics indispensables, notamment les dispensaires, les écoles, les centres commerciaux et le transport. Lors d'une visite de travail et d'inspection de plusieurs projets de logements dans la wilaya d'Alger, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi et du directeur général de l'Agence "AADL", M.Belaribi a indiqué que "la livraison des logements, de différentes formules, sera accompagnée de la mise à disposition des équipements publics indispensables, notamment d'écoles, de lycées, de polycliniques, du transport, ainsi que de centres commerciaux, en vue de fournir un cadre de vie qui répond aux aspirations des habitants". Au site d'Ouled El Hadj des 2946 logements publics locatifs (LPL) dans la commune des Eucalyptus, M. Belaribi a donné des instructions, à l'effet d'accélérer la cadence de réalisation pour la livraison de près de 1.400 unités de logement, le 5 juillet prochain. Le ministre a également inspecté le projet de 13.300 logements de la formule "AADL" à Sidi Abdallah, où il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de deux centres commerciaux au même site. Dans ce cadre, il a affirmé que l'aménagement extérieur se fera avec un nouveau style, annonçant que le site sera renforcé avec 35 équipements publics. M. Belaribi a également souligné qu'au lieu d'aménager des magasins sous les immeubles, des centres commerciaux seront réalisés en vue de répondre aux besoins de cette zone urbaine. S’exprimant à la presse en marge de la visite au sujet du projet de la mosquée verte à Sidi Abdallah, le ministre a précisé que l’étude est en cours pour la réalisation de cette mosquée écologique, première du genre en Algérie, ajoutant qu’une enveloppe financière sera affectée à ce projet après le ramadhan pour entamer les travaux. Concernant le lancement du programme location-vente AADL3, M. Belaribi a indiqué qu'il sera "procédé en premier à la résolution de tous les problèmes et au traitement des recours liés au programme AADL 2 en vue de livrer les logements aux souscripteurs". Ainsi, il sera procédé dans un ou deux mois au lancement du programme de réalisation de 13500 logements location-vente au profit des souscripteurs concernés par les recours et ceux qui ont tardé à payer la première tranche. A une question sur le site "Haouch Errih" à Blida, le ministre a rassuré les souscripteurs quant au lancement des travaux de réalisation de tous les équipements publics et l’aménagement extérieur avec un nouveau style, ajoutant qu’il a été convenu avec le wali de Blida d’assurer le transport aux résidents de ce site. Il sera procédé fin mai à la pose de la première pierre pour le lancement de 7 projets d'équipement publics (écoles, lycées, postes de police, dispensaires, stades et centres commerciaux) au même site. Concernant la nouvelle ville médiatique, le ministre a rappelé les instructions du président de la République lors du précédent Conseil des ministres en vue de réaliser ce projet prometteur, soulignant que des appels d’offres seront lancés en vue d'entamer les travaux de sa réalisation à Alger. S'agissant des logements promotionnels aidés (LPA), le ministre a évoqué la difficulté de dégager des assiettes foncières à Alger. Cependant, son secteur œuvre à les assurer en vue de satisfaire les demandes des souscripteurs, a-t-il soutenu. Le ministre a également inspecté le site des 595 logements AADL de type location-vente à Ouled Fayet où il a ordonné d'accélérer la cadence de réalisation, mettant l'accent sur l'impératif de réaliser des logements de qualité, à la hauteur des attentes des souscripteurs. Dans le même cadre, il s'est rendu au site des 2.000 logements de type location-vente dans la commune de Draria où il a donné des instructions en vue d'accélérer la cadence des travaux pour la livraison d'environ 800 ou 900 logements, le 5 juillet prochain. Le wali d'Alger a, de son côté, affirmé que tous les équipements publics seront assurés avant la livraison des logements, insistant sur l'accélération de la cadence des travaux d'aménagement extérieur des logements pour les projets en cours. Répondant à une question de la presse sur la formule LPA, M. Rabehi a dit que près de 90% des assiettes foncières destinées à cette formule avaient été dégagées, rappelant que ce programme comprend quelque 9.000 unités au niveau de la wilaya d'Alger. Le ministre a, en outre, inspecté le stade de Douera, dont le taux de réalisation a atteint 80%, indiquant que les travaux avancent pour parachever cette structure sportive d'ici le 5 juillet prochain. La réalisation du projet, poursuit le ministre, se fait conformément aux normes de la FIFA, sur la base d'études techniques précises.