Aid El Fitr: ambiance de joie et de convivialité dans les wilayas de l’Est Publié Le : Vendredi, 21 Avril 202

Aid El Fitr: ambiance de joie et de convivialité dans les wilayas de l'Est

CONSTANTINE - Une ambiance de joie et de convivialité a marqué, vendredi la célébration de la fête de l'Aïd El Fitr dans les wilayas de l'Est du pays à l'instar des autres régions du pays. Les citoyens ont accompli le matin la prière de l'Aïd dans les mosquées, créant des scènes de joie et de compassion bien ancrées dans la société algérienne. A Constantine, les mosquées se sont remplies très tôt le matin de fidèles venus accomplir la prière de l'Aid, évoquant à voix haute Allah et assistant dans la sérénité aux deux prêches de l'Aid durant lesquels les imams ont rappelé les valeurs suprêmes de l'islam, à l'instar de l'amour de son prochain, le pardon, l'entraide et le resserrement des relations familiales. Après l'accomplissement de la prière, les citoyens se sont empressés d'échanger les vœux de bonheur, tandis que les enfants ont investi les rues de leurs quartiers et les places publiques, parés de leurs habits neufs et diffusant la gaieté, avec des jouets divers, comme les ballons multi-colors créant ainsi un décor "spécial Aid". Les échanges de visites familiales, le recueillement dans les cimetières à la mémoire des proches disparus et les visites aux malades hospitalisés, notamment les enfants en les donnant des cadeaux symboliques pour partager avec eux la joie de la fête, ont également marqué la célébration de cette fête religieuse. Les mêmes scènes ont été observées dans les autres wilayas de l'Est du pays, à l'instar de Sétif, Bordj-Bou Arréridj, Batna, Biskra, Ouled Djellal, Mila, Jijel, Skikda, Annaba, Guelma, El Tarf, Souk Ahras et Tébessa.