Ali Doudou, l’enfant chéri de Annaba ! Le Onze de l’indépendance Rédaction LNR Qui est Ali Doudou ? Pour ceu

Ali Doudou, l’enfant chéri de Annaba ! Le Onze de l’indépendance Rédaction LNR Qui est Ali Doudou ? Pour ceux qui ne le savent pas, il est l’unique footballeur gardien de but de l’US Bone dans les années 1945 à 1958, qui avait gardé les buts également de l’équipe de l’Armée de libération nationale au début des années 1957 avant de faire partie de la formation de la Liberté, celle de la noble cause pour l’indépendance de l’Algérie, du Front de libération nationale de 1958 à 1962. Il est le seul joueur rescapé de la formation de l’Armée de libération nationale à avoir porté celle du FLN, il a toujours porté les couleurs du grand club de l’US Bone devenue USM Annaba après l’indépendance. Cette dernière remporte le Championnat d’Algérie en 1964. Ali Doudou continue de jouer avec son club de toujours jusqu’au jour où il décide de raccrocher les crampons en 1968 afin de faire carrière en qualité d’entraîneur et s’occupe de la formation des jeunes.Ali Doudou a reçu le prix d’el Athir en 1986 à l’âge de 59 ans, il est né le 5 janvier 1927 et décède le 5 septembre 2014 à l’age de 87 ans. Une année avant la formation de l’équipe du Front de libération nationale, deux anciens joueurs et entraîneurs algériens ont décidé de former à Tunis, la première sélection nationale qui allait représenter l’Algérie, il s’agit de Ahmed Benelfoul et Habid Draoua : en 1956 l’équipe est formée et en amie 1957, cette formation est approuvée par le Front de libération nationale et décide qu’elle représentera l’Armée de libération nationale, une partie des footballeurs sont venus des maquis, l’équipe était composée essentiellement de joueurs amateurs évoluant dans le Championnat en Algérie à l’image des Ali Doudou et autres et aussi des footballeurs tunisiens, la première rencontre fut disputée le 1er juin 1957 contre la Tunisie au stade Chadly Zouiten à Tunis, la formation de l’ALN ira disputer d’autres rencontres dans le monde arabe jusqu’à sa dissolution en avril 1958 avec la création de celle des footballeurs professionnels sous l’égide du FLN. Ali Doudou a eu l’honneur et le mérite d’avoir fait partie de la glorieuse formation de football de l’Armée de libération nationale puis du Front de libération nationale constitué de footballeurs professionnels. Ali Doudou a fait son apprentissage comme gardien de but à l’USB, celle que l’on surnomme el Bouni et qui a pris le nom de l’USM Annaba par la diversité de son fruit très estimé dans cette région et qui n’est autre que El Annab ! Il a fait partie de la grande génération de joueurs annabi de l’époque, il a côtoyé les meilleurs de sa génération et il a gravi les échelons pour en devenir l’un des meilleurs gardiens de sa génération, il était très spectaculaire réalisant des arrêts impossibles avec l’agilité d’un chat, il était maître de sa surface de réparation, il lui arrivait de commettre des erreurs, des bévues monumentales impardonnables qui coupaient les jambes à ses coéquipiers et pesaient beaucoup sur le résultat final d’une rencontre de football. Mais au fur et à mesure qu’il prenait de l’âge, il est devenu assidu aux entraînements et même il avait travaillé si dur car avec le temps, Ali Doudou était parvenu à discipliner ses sorties et à capter les centres aériens des attaquants adverses au lieu de dégager du point ou n’importe comment. Ali Doudou était très doué comme gardien de but et avec une certitude avec le recul dans le temps, beaucoup de présidents de clubs voulaient s’offrir ses services, mais lui il adorait son club natal de l’USB, il était très fidèle à la grande Annaba et qui pour tout l’or du monde, il ne voulait quitter. Il était doté d’un grand gabarit et d’un excellent coup d’œil. Les Annabis, les joueurs de la formation de l’ALN, les joueurs professionnels du Front de libération nationale n’oublieront jamais ce grand gardien qui leur a procuré de la joie et du bonheur. Les Algériens gardent de lui un souvenir d’un excellent gardien de but et de mémoire sportive, jamais la ville de Annaba n’a connu un personnage aussi gentil, aussi sportif que lui. Ali Doudou était un gardien de but des plus complets de sa génération, sur le terrain comme dans la vie publique, la gentillesse et la simplicité l’ont toujours caractérisé. Dans les années post-indépendance, chacun rêvait de ressembler à Ali Doudou, d’être un footballeur nationaliste, patriotique et défendre la noble cause de l’Algérie libre et indépendante, il a fait partie de la glorieuse formation du Onze de l’indépendance et de celle de l’Armée de libération nationale, il a fait partie des grands meubles du football algérien, il est le seul à rejoindre le Onze de l’indépendance sans être un professionnel de l’Hexagone, il était sorti de la grande école de l’USM Annaba avec lequel il gorgera ses armes techniques, notamment son jeu d’anticipation, son placement et la relance de la balle du pied ou de la main, il était l’élégance même sur un terrain de football. Kouider Djouab