Mustapha Dahleb Article Discussion Lire Modifier Modifier le code Voir l’historique Outils Mustapha Dahleb I

Mustapha Dahleb Article Discussion Lire Modifier Modifier le code Voir l’historique Outils Mustapha Dahleb Image illustrative de l’article Mustapha Dahleb Biographie Nationalité Algérien Naissance 8 février 1952 (71 ans) Béjaïa (Algérie) Taille 1,77 m (5′ 10″) Période pro. 1969 — 1985 Poste Milieu offensif Pied fort Gauche Parcours junior Années Club 1961-1969 CS Sedan Parcours professionnel1 Années Club M.(B.) 1969-1974 CS Sedan 32 (17) 1971-1973 → CR Belouizdad 20 (12) 1974-1984 Paris Saint-Germain 310 (98) 1984-1985 OGC Nice 21 (4) Sélections en équipe nationale2 Années Équipe M.(B.) 1971-1983 Algérie 20 (6)1 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). modifier Consultez la documentation du modèle Mustapha Dahleb, né le 13 janvier 1952 à Béjaïa, est un footballeur international algérien. Durant sa carrière de joueur, entre 1969 et 1985, il évolue au poste d'Ailier gauche puis milieu de terrain offensif, il est formé au CS Sedan-Ardennes puis évolue au Paris Saint-Germain avec lequel il remporte la Coupe de France en 1982 et 1983. Surnommé « Mus », il est la première grande star du Paris Saint-Germain. Il a porté le maillot du club Parisien de 1974 jusqu'en 1984. Il est le capitaine de l'équipe de 1976 jusqu'au 22 août 1978, Il est désigné meilleur joueur étranger du championnat de France en 1977 par France Football. Grand buteur, Mustapha Dahleb est considéré comme l'un des meilleurs meneurs de sa génération et l'un des meilleurs joueurs à avoir évolué dans le championnat de France avec 102 buts inscrits. Il est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 98 buts dont 85 buts inscrits en Division 1. International algérien, il compte vingt sélections entre 1971 et 1983, pour six buts marqués et dispute la Coupe du monde de 1982. En 2001, il est élu Fennec du siècle 2,3 Biographie Enfance et formation Mustapha Dahleb naît à Béjaïa, en Algérie, il arrive tôt en France à l'âge de deux ans. Son père, qui a trouvé un travail dans les Ardennes, fait migrer toute sa famille dans la commune de Flohimont. Il pratique d'abord le cyclisme puis à 10 ans se tourne vers le football et prend sa première licence dans le club local. Technique et athlétique, Dahleb ne tarde pas à se faire repérer par le grand club local, l'UA Sedan-Torcy. L'entraîneur Louis Dugauguez le repère et prend l'adolescent de 14 ans sous son aile. À l'époque, il est d'ailleurs le plus jeune contrat stagiaire du foot français4. Ses études passent à la trappe après une formation d'électrotechnicien et Dahleb débute seulement à 17 ans en professionnel. Période au CS Sedan Ardennes et service militaire avec le CR Belouizdad En 1969, Mustapha Dahleb joue son premier match de première division contre le SCO Angers à l'âge de 17 ans. C'est son unique rencontre durant cette saison qui se conclut sur une troisième place en championnat, à quatorze points du champion stéphanois. La même année, le club se retrouve en demi-finale de la Coupe de France face au Girondins de Bordeaux. Après un match nul sans buts au premier match Sedan est éliminé quatre buts à trois au match retour. En 1971, il doit cependant retourner en Algérie pour son service militaire. Il intègre alors l'effectif du CR Belouizdad. Cependant, il ne figure pas dans les premiers plans de l'équipe, Hacène Lalmas, Mokhtar Khalem, étant les titulaires. Il s'impose en équipe première à partir du mois de novembre 1971. Il est alors sélectionné pour la première fois avec la sélection militaire de l'Algérie et dispute son premier match, le 24 novembre 1971, contre la Libye. Il retourne au CS Sedan Ardennes au mois de septembre 1973. Il y reste toute la saison et inscrit dix-sept buts en 27 matchs. Le club se voit rétrogradé en Division 2 en fin de saison. Période au Paris Saint-Germain Mustapha Dahleb arrive au Paris Saint-Germain en 1974, entraîné par Just Fontaine, le président du club Daniel Hechter le recrute alors pour 1,35 million de francs, montant record pour un transfert en France à l'époque5. Au terme de sa première saison, le PSG termine quinzième de Division 1 mais Dahleb a néanmoins marqué les esprits du club6 par une très belle saison où il inscrit 13 buts en 29 rencontres. En 1976, Dahleb devient le capitaine du PSG jusqu'en 1978. Trois ans après son arrivée, Just Fontaine est remplacé par Velibor Vasovic, ce dernier le repositionne en tant que meneur de jeu. En 1978, le Paris Saint-Germain emmené par Dahleb signe sa plus large victoire contre l'Olympique de Marseille sur le score de cinq buts à un. Les joueurs de la capitale dédieront ce succès à leur président Daniel Hechter, démis de ses fonctions deux jours auparavant à la suite du scandale de la « double billetterie » du Parc. Mustapha Dahleb monte dans la tribune pour offrir le ballon du match au président déchu7. En 1982, avec Dahleb comme meneur de jeu, le Paris Saint-Germain connaît ses premiers succès, en remportant deux coupes de France consécutivement en 1982 et 1983. Il remporte la coupe de France de 1982 avec le PSG en battant l'AS Saint-Étienne, alors emmené par Michel Platini, victoire six tirs au but à cinq après un match nul deux buts partout dans le temps réglementaire. La saison suivante, il remporte de nouveau la coupe de France de 1983 en s'imposant trois buts à deux face au FC Nantes en finale. Le Paris Saint-Germain vit ses premières épopées européennes en 1982-1983 qui se finit en quart de finale contre l'équipe belge de Waterschei. Ce PSG-Waterschei, en Coupe des coupes, est considéré comme le premier grand rendez-vous européen du PSG. Le PSG, vainqueur deux buts à zéro à l'aller à domicile, part favori pour la qualification. C'est en effet lors de cette confrontation contre le vainqueur de la Coupe de Belgique que le record d'affluence au Parc des Princes reste le plus élevé avec près de 49 575 spectateurs8. Mais lors du match retour, les Belges gagnent trois buts à zéro après prolongations et se qualifient. La saison suivante, le PSG se qualifie une nouvelle fois pour la Coupe des coupes et se fait encore éliminer de justesse en huitième de finale par la Juventus de Michel Platini après deux matchs nuls, deux buts partout à domicile et un match sans buts à l'extérieur. En 1984, Dahleb quitte le PSG pour rejoindre l'OGC Nice. Après 98 buts en 310 matchs dont 85 buts inscrits en Division 1 ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en championnat derrière Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimović. Il est par ailleurs le cinquième meilleur buteur du PSG toutes compétitions confondues9 derrière Edinson Cavani (158 buts), Zlatan Ibrahimović (156 buts), Pedro Miguel Pauleta (109 buts), et Dominique Rocheteau (100 buts). En 2022, le magazine So Foot le classe dans le top 1000 des meilleurs joueurs du championnat de France, à la 59e place10. Fin de carrière à l'OGC Nice Dahleb arrive à l'OGC Nice qui évolue en Division 2 en 1984. Après une saison terminée à la troisième place du groupe A. La saison suivante, le club termine deuxième du groupe A derrière l'Olympique de Marseille et dispute les barrages. Après une victoire face au Havre AC en pré-barrages, les Niçois sont battus, cinq buts à trois sur les deux matchs, par le Racing CP. En 1985, Mustapha Dahleb et ses coéquipiers remportent le groupe B avec la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense et retrouve la Division 1. Dans le match des champions de groupe, l'OGC Nice est battu par Le Havre AC sur le score de cinq buts à deux sur les deux matchs. En 1985, Mustapha Dahleb prend sa retraite. Par la suite, il s'installe dans la région parisienne et s'occupe de sa reconversion tout en restant dans le milieu du football en aidant à l'insertion des jeunes et participant à des actions caritatives[réf. souhaitée]. Avec l'Algérie Coupe d'Afrique des nations de football 1982 En 1981, Dahleb participe avec l'Algérie, portant le numéro 15, aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations de football 1982 en gagnant entre autres sept buts à zéro contre le Burkina Faso11. L'Algérie commence donc l'année 1982 par la Coupe d'Afrique des nations ; elle se qualifie pour les demi-finales, mais sera éliminée en demi-finale face au Ghana après prolongations12, et perd aussi la petite finale face à la Zambie13, ce qui la place en quatrième position. Coupe du monde 1982 Dahleb en numéro 15 dispute le Mondial 1982 en Espagne, la première phase finale pour l'Algérie avec laquelle il bat l’Allemagne, première nation européenne à perdre contre une équipe africaine, et il a notamment brillé lors de la victoire contre la RFA (2-1), avant d’être éliminé à la suite du « match de la honte » entre l’Allemagne et l’Autriche. Le match RFA - Autriche, surnommé le « match de la honte » doit donc décider du sort des Algériens, en effet seule une courte victoire des Allemands peut qualifier les deux pays européens, aux dépens de l'Algérie. Au bout de dix minutes de jeu, Hrubesch ouvre le score pour la RFA. Dès lors et du fait de ce résultat gagnant-gagnant, les deux équipes se contentèrent de passes inoffensives jusqu'à la fin de la partie. Devant un public médusé, ce spectacle de non-jeu fut retransmis sur les télévisions du monde entier 14. Après ce match plusieurs joueurs allemands ont exprimé leur manque absolu de compréhension avec les critiques véhémentes en Allemagne même. Kicker Sportmagazin s'est refusé à évaluer le match ou les joueurs : Nous ne pouvons pas donner d'étoiles à aucun participant, car il n'y a pas eu de match de foot à Gijón. » sous le titre « Ils ne savent pas ce qu'ils ont causé15. Désormais, tous les derniers matchs du premier tour se déroulent le même jour et à la même heure, mettant fin aux calculs stratégiques. Style de jeu Mustapha Dahleb avait des capacités physiques bien au-dessus de la majorité des joueurs à l'époque. Joueur hors-normes dont le seul défaut est de n'avoir rien gagné avec sa sélection nationale, Dahleb préfigurait dans les années 1970, le joueur moderne, à la fois caractérisé par ses qualités physiques et son talent technique et il est capable des gestes les plus difficiles et les plus fous, il pouvait exécuter des dribbles et des feintes incroyables16. Toutes compétitions confondues, Mustapha Dahleb a inscrit 137 buts en 403 matches, soit un ratio d'environ 0,33 but par match.