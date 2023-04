Mahrez signe un triplé et envoie Manchester City en finale de la FA Cup (Vidéo) 22 avril 2023 23:08 Publié p

Mahrez signe un triplé et envoie Manchester City en finale de la FA Cup (Vidéo) 22 avril 2023 23:08 Publié par admin Aucun commentaire DIA-22 avril 2023 : Les joueurs de Pep Guardiola ont tranquillement disposé de Sheffield United ce samedi, à Wembley, lors de la première demi-finale de FA Cup. Manchester City en finale, c’est fait. Sans trop forcer leur talent et avec un triplé signé Riyad Mahrez, dans son jour, les joueurs de Pep Guardiola ont disposé de Sheffield United (3-0) ce samedi, à Wembley, et ainsi composté leur billet pour la finale de FA Cup. Ils affronteront Brighton ou… Manchester United, toujours dans l’enceinte de Wembley, le 3 juin prochain.