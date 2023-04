BUZZ: Un voleur qui hypnotise les commerçants créé la panique dans les magasins à Alger (Vidéo) 23 avril 2023 3:26 Publié par admin Aucun commentaire DIA-23 avril 2023: Un voleur assez spécial est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux à Alger, notamment sur TikTok. Ce dernier utilise l’hypnose pour subtiliser des sommes assez importantes aux commerçants sans aucune résistance ou incident. L’homme qui opère à visage découvert entre dans les magasins, engage la discussion avec les commerçants avant de leur serrer la main et de leur demander de lui remettre tranquilement la recette qui se trouve dans le magasin. Curieusement, les commerçants s’exécutent sans difficultés. Nous avons découvert trois vidéos authentiques commentées par des internautes définissant cet homme comme un voleur dangereux. Ce dernier a déjà opéré à Tizi-ouzou, Bordj El kIffan et Draria. Un raki (exorciste) est même intervenu dans une vidéo sur Tik Tok pour préciser que cet homme utilise de la magie grâce à un talisman. Pour le moment, aucune information n’a circulé sur l’arrestation de cet homme qui, comme les images l’attestent, vient acheter puis repart avec la recette sans aucune explication. Dans une récente vidéo, il se permet de voler la recette dans un magasin en présence de trois personnes, sans qu’aucun d’entre eux ne branche. Alors, vidéo fabriquée ou vol prémédité, l’affaire fait grand bruit et un large débat sur les réseaux sociaux depuis une semaine. En tout cas, le phénomène existe ailleurs puisque, la police de Londres a diffusé la vidéo d’un cambriolage similaire en septembre 2014, quand un épicier de la capitale britannique a été hypnotisé avant de se voir dérober l’argent qu’il portait sur lui. Le suspect n’a pas été retrouvé. La méthode inquiète Scotland Yard. Des images de vidéosurveillance prises dans une épicerie du nord de la capitale britannique montrent un homme réalisé un tour de passe-passe bien rodé et inhabituel. Amel Bouchaib