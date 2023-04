Coupe d’Angleterre Mahrez envoie Manchester City en finale L’international algérien, Ryad Mahrez s’est distin

Coupe d’Angleterre Mahrez envoie Manchester City en finale L’international algérien, Ryad Mahrez s’est distingué d’une manière «exceptionnelle» en inscrivant un triplé pour son équipe Manchester City et l’envoie en finale de la coupe d’Angleterre. Mahrez met à genoux l’AngleterreMahrez met à genoux l’Angleterre Cela s'est passé, samedi, en dominant largement (3-0) Sheffield United, club de D2, à Wembley. Mahrez et ses coéquipiers ont dominé la partie tout en la gérant idéalement avant qu'ils n'abordent, mercredi prochain, leur choc contre Arsenal en championnat. Cette situation a rappelé aux supporters leur triplé championnat, coupe d'Angleterre et Ligue des Champions, réalisé seulement par Manchester United en 1999 en Angleterre. Les champions d'Angleterre en titre n'avaient laissé aucun espace aux joueurs de Sheffield United, positionné bas avec ce schéma de 3-5-2, acceptant, par-là même, la domination adverse en optant pour le jeu des contres qui n'a pas eu lieu d'être réalisé sur le terrain. Dans cette deuxième finale du Championship avec 7 points d'avance et un match de moins sur leur poursuivant immédiat, Luton, les Blades sont quasiment assurés de retrouver l'élite la saison prochaine, deux ans après l'avoir quitté. Leur parcours en Cup, avec l'élimination de Tottenham à Bramall Lane (1-0) en huitième de finale, a manifestement suffi au bonheur de leurs supporters, ravis de voir Wembley, ceci, en dépit de l'incapacité de leurs protégés de faire comme en 1936, date de leur dernière finale. Encore faut-il faire remarquer également que de l'autre côté, cette finale n'est que la deuxième de l'ère Guardiola qui avait un bilan désastreux dans le dernier carré avec cinq éliminations sur les six dernières années, dont trois fois de suite depuis la victoire en 2019. Sur les terrains et mis à part le match contre Arsenal (1-0), en 16es de finale, les Mancuniens n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires avec 17 buts marqués et aucun encaissé en cinq tours. Pas de penalty pour Haaland Erling Haaland, très malheureux n'ayant pas trouvé le chemin des filets, s'est vu céder la place à Mahrez qui a pris parfaitement à contre-pied Wesley Foderingham en ouvrant la marque, jute avant la pause (40e). Par la suite, Haaland a failli inscrire un but à la 56e en se jetant pour reprendre une frappe déviée de Sergio Gomez, mais c'est Mahrez qui a doublé la mise en récupérant un ballon au milieu de terrain avant de tromper de près le gardien adverse (61e). Cinq minutes plus tard, Jack Grealish sert parfaitement Mahrez qui n'a pas hésité à ajouter son troisième but s'offrant ainsi un triplé bien mérité (66e). Et c'est ainsi que l'international algérien est devenu le premier joueur à réaliser pareille performance à ce stade de la compétition depuis 1958. À l'issue de cette partie, Riyad Mahrez a déclaré au micro d'ITV que «Cela fait très plaisir (de marquer un triplé). Le plus important est que cela faisait trois saisons de suite que nous arrivions en demie et qu'on perdait. Je pense qu'on a fait un bon match. Je ne sais pas lequel de mes buts est le meilleur, mais c'est une bonne prestation collective. On a pris le match très au sérieux. C'est très important d'être en finale.» Mahrez ajoute qu' «On veut vraiment travailler dur dans toutes les compétitions en cours (Manchester City est aussi en lice pour le titre de champion d'Angleterre et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, NDLR).». Et à l'international algérien de conclure en déclarant que «Maintenant on va devoir se concentrer sur le championnat et notre prochain match contre Arsenal (mercredi). On a un très bon groupe et une très bonne équipe et on doit continuer sur notre lancée.» Enfin à noter que dimanche, Manchester United et Brighton s'affronteront, également à Wembley, pour rejoindre City en finale qui se déroulera le 3 juin. Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 24-04-2023 Share