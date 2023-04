Téléphonie et Internet Les Algériens hyper connectés Plus de 44,75 millions d’abonnés ont été enregistrés au 31 décembre 2022, contre 41,78 millions au 31 décembre 2021. Différentes formules sont proposéesDifférentes formules sont proposées Tiré vers le haut par l'explosion des services d'Internet, la téléphonie fixe a connu ces dernières années une nette évolution en matière d'abonnement. Condition incontournable pour se connecter à la Toile, elle demeure, en dépit de la forte présence du marché de la téléphonie mobile, le service de base des télécommunications. À ce titre, le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques révèle que «Le nombre d'abonnés aux réseaux de téléphonie fixe a dépassé les 5,57 millions au 31 décembre 2022, alors qu'il était de 5,09 millions à la même période de 2021, soit une évolution de 9,40%».Il faut dire qu'avec les différentes formules proposées, et l'évolution des services de raccordement au réseau d'Internet, recevoir Internet est devenu une simple formalité, qui permet aux foyers et aux établissements professionnels de bénéficier d'un large spectre d'utilisation. Dans ce sillage, l'Arpce précise que «sur les 5,57 millions d'abonnés aux réseaux de téléphonie fixe (filaire, 4G LTE et Ftth), plus de 5,12 millions étaient des abonnés résidentiels et 450 093 des abonnés professionnels». Une évolution qui se confirme à travers une hausse remarquable du nombre d'abonnés à Internet, reflétant l'intérêt majeur que représente cet outil pour le développement économique social. Toutes les indications et orientations étant à la numérisation, il va sans dire que cette tendance haussière se poursuivra au rythme des réalisations et éventuelles avancées technologiques. Indissociables de l'évolution de la situation économique, les réseaux de la téléphonie et d'Internet seront au centre de toutes les actions de modernisation des entreprises et des institutions, et contribueront à renforcer le rythme de la relance économique. À ce titre, cette hausse des volumes d'abonnement reflète également l'émergence d'une nouvelle dynamique, qui vise à consacrer aux nouvelles technologies de communication, un rôle central. Ces dernières sont devenues une nécessité, pour se mettre aux normes internationales. Dans cette optique, le rapport effectué sur la base d'une population algérienne estimée à 44,14 millions d'habitants et un nombre de ménages évalué à 7,35 millions au 31 décembre 2022, met en avant l'évolution du marché de l'Internet mobile, précisant que «plus de 44,75 millions d'abonnés ont été enregistrés au 31 décembre 2022, contre 41,78 millions au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 7,13% en une année. Dans le détail, le nombre d'abonnés au réseau en fibre optique jusqu'au domicile (Ftth) connaît, quant à lui, une importante augmentation, passant de 167 244 clients au 31 décembre 2021 à 478 172 au 31 décembre 2022. La proportion des ménages disposant d'une ligne de téléphonie fixe a atteint 75,80% au 31 décembre 2022, en augmentation de près de 6,4% par rapport à la même période de 2021. Le taux de pénétration de la téléphonie fixe a connu également une évolution (+1,06% en l'espace d'une année), passant de 11,57% à la fin du 4e trimestre de 2021 à 12,63% à la même période de 2022. Dans le même sillage, il a été enregistré, une augmentation de l'utilisation moyenne de la bande passante en Algérie au cours de 2022, atteignant ainsi les 3220 Gigabits par seconde (Gbps) contre 2000 Gbps en 2020, soit un taux d'évolution de 61%. Ali AMZALAli AMZAL 00:00 | 24-04-2023 Share