#هام #بيان تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر. كما تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها. 3,5 K 1,3 K 174