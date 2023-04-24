#هام
#بيان
تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر.
كما تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها.
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Les Commentaires
Les voyelles ayant plus d’incidence sur la syntaxe de l’arabe que sur celle du nabatéen2, on a très vite senti la nécessité de les indiquer. À cette fin, l'arabe utilisa les trois lettres alif, ya et waw pour indiquer respectivement les voyelles longues â, î et û. Par la suite, le alif perdit complètement son rôle de consonne, et la hamz