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#هام #بيان تلقى رئيس

Publié le 24/04/2023
#هام #بيان تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر. كما تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها. 3,5 K 1,3 K 174

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Les Commentaires

J'Ai trouvé comment publié en arabe !.SImple comme bonjour!.
JE m'aide maintenant avecc I.A!.
Il faut bien la controler que I.A ne se met pas à traduire en chinois Rire!.
Aram nabat arabe syriaque.png
Les voyelles ayant plus d’incidence sur la syntaxe de l’arabe que sur celle du nabatéen2, on a très vite senti la nécessité de les indiquer. À cette fin, l'arabe utilisa les trois lettres alif, ya et waw pour indiquer respectivement les voyelles longues â, î et û. Par la suite, le alif perdit complètement son rôle de consonne, et la hamz
je suis avec l'éducation de l'I.A POUR qh'il cause en arabe
Clavier arabe ™ &#1604;&#1608;&#1581;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1601;&#1575;&#1578;&#1610;&#1581; &#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577; , arabic clavier
il faut que je m'équipe un clavier arabe il me dis je trouve I.A et relié avec E.T!.
LEs alghotitmes sont largués par les E.T
&#1571;&#1587;&#1585;&#1593; &#1608;&#1571;&#1580;&#1583;&#1583; &#1604;&#1608;&#1581;&#1577; &#1604;&#1604;&#1603;&#1578;&#1575;&#1576;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;
&#1571;&#1587;&#1585;&#1593; &#1608;&#1571;&#1580;&#1583;&#1583; &#1604;&#1608;&#1581;&#1577; &#1604;&#1604;&#1603;&#1578;&#1575;&#1576;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;
les alghos merdes un peu
L’alphabet Arabe : les 28 lettres 20 septembre 2016 par Adrien Verschaere Cet article vous propose de découvrir et d’apprendre les 28 lettres arabes grâce à un tableau comprenant ces lettres et leurs sonorités (de façon simple, et non pas avec le langage phonétique), mais aussi grâce à la décomposition de nombreux mots pour distinguer les différentes écritures de ces lettres ! En effet, il est important de savoir qu’une lettre en arabe n’a pas la même forme selon sa position dans un mot ! Il existe trois positions, celle au début, au milieu et à la fin du mot ! Par exemple, la lettre jim : &#65181; que l’on prononce [j] peut s’écrire de ces trois façon selon sa position : Fin : &#1600;&#65182; ; Milieu : &#1600;&#65184;&#1600; ; Début : &#65183;&#1600; En plus des positions, il existe aussi des sonorités différentes pour une même lettre. Par exemple, la lettre ba : &#65167; peut se prononcer [ba], [bou], [bi], ou encore [b]. Les notions de lettre majuscule et lettre minuscule n’existent pas en arabe : l’écriture est monocamérale. Enfin, l’arabe s’écrit et se lit de droite à gauche ! Voici donc le tableau comportant les lettres et leur prononciation : Ensuite, il faut savoir que les voyelles jouent un rôle primordiale dans la langue arabe, il suffit d’un changement de voyelle, pour que le mot utilisé prenne un tout autre sens. Voici les quatre voyelles les plus utilisées : Fatha qui donne le son [a] (en mettant un petit accent aigu au-dessus de la lettre), Damma qui donne le son [ou] (en mettant une petite boucle au-dessus) , Kasra qui donne le son [i] (en mettant un petit accent aigu en-dessous), et Soukoun qui donne le son de la lettre (en mettant un petit cercle au-dessus) ; ces voyelles s’appliquent aux 28 lettres, et dont en voici quelques exemples : Si vous le souhaitez, une chanson pour retenir facilement l’alphabet arabe avec ses voyelles existe : ICI Remarque : L’arabe est la langue officielle de 250 millions de personnes, de plus, c’est une langue sémitique (qui concerne les langues d’Asie occidentale et d’Afrique du Nord). Maintenant, pour une meilleure assimilation de l’alphabet arabe, nous allons voir plusieurs mots, et les décomposer afin de repérer et de mémoriser ces 28 lettres (rappelez vous, l’arabe se lit de droite à gauche) : Lettre alif : &#1575; [a] Livre = &#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576; [kitab] : &#1576; = b , &#1575; = a , &#1578;&#1614; = ta , &#1603;&#1616; = ki &#8592; Lettre ba : &#1576; [b] Vache = &#1576;&#1614;&#1602;&#1614;&#1585;&#1614;&#1577; [baqara] : &#1577; = a , &#1585;&#1614; = r , &#1602;&#1614; = qa &#1576;&#1614; = ba &#8592; Médecin = &#1591;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1576; [tabib] : &#1576; = b , &#1610; = i , &#1576;&#1616; = bi , &#1591;&#1614; = ta (à l’origine du mot : toubib) Lettre ta : &#1578; [t] Télévision = &#1578;&#1616;&#1604;&#1616;&#1601;&#1616;&#1586;&#1618;&#1610;&#1615;&#1608;&#1606; [tilifizyoun] : &#1606; = n , &#1608; = ou , &#1610;&#1615; = y , &#1586;&#1618; = z , &#1601;&#1616; = fi , &#1604;&#1616; = li , &#1578;&#1616; = ti Lettre tha : &#1579; [th] ou [s] Trois = &#1579;&#1604;&#1575;&#1579;&#1577; (ou &#1635; ) [Thalaatha] &#8594; [salaasa] : &#1577; = a , &#1579; = th , &#1575; = a , &#1604; = l , &#1579; = th (un prochain article sera dédié aux chiffres en arabe, chinois et russe) Lettre jim : &#1580; [j] Chameau = &#1580;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604; [jamal] : &#1604; = l , &#1605;&#1614; = ma , &#1580;&#1614; = ja Lettre ha : &#1581; [h] Pierre = &#1581;&#1614;&#1580;&#1614;&#1585; [hajar] : &#1585; = r , &#1580;&#1614; = ja , &#1581;&#1614; = ha Dimanche = &#1575;&#1604;&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583; [al’ahad] : &#1583; = d , &#1581;&#1614; = ha , &#1571;&#1614; = a , &#1604; = l , &#1575; = a (un prochain article sera dédié aux jours en arabe, chinois et russe) Lettre kha : &#65189; [kh] ou [r] Pain = &#1582;&#1615;&#1576;&#1618;&#1586; [khoubz] : &#1586; = z , &#1576;&#1618; = b , &#1582;&#1615; = khou Lettre dal : &#1583; [d] Rose (fleur) = &#1608;&#1585;&#1583;&#1577; [warda] : &#1577; = ah , &#1583; = d , &#1585; = r , &#1608; = w Pays = &#1576;&#1614;&#1604;&#1614;&#1583; [balad] : &#1583; = d , &#1604;&#1614; = la , &#1576;&#1614; = ba Lettre dhal : &#1584; [ð] ou [dh = z] Loup = &#1584;&#1574;&#1576; [dhiab] : &#1576; = b , &#1574; = ia , &#1584; = dh (z) Maïs = &#1584;&#1614;&#1585;&#1577; [dhara] &#8594; [zara] : &#1577; = a , &#1585; = r , &#1584;&#1614; = dha (za) Lettre ra : &#1585; [r] Orange (fruit) = &#1575;&#1604;&#1576;&#1585;&#1578;&#1602;&#1575;&#1604;&#1610; [albourtouqali] : &#1610; = i , , &#1604; = l , &#1602; = q , &#1578;&#1615; = tou , &#1585; = r , &#1576;&#1615; = bou , &#1604; = l , &#1575; = a Sucre =&#1587;&#1615;&#1603;&#1614;&#1617;&#1585; [soukar] : &#1585; = r , &#1603;&#1614;&#1617; = ka , &#1587;&#1615; = sou Janvier = &#1610;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1610;&#1616;&#1585; [yanayir] : &#1585; = r , &#1610;&#1616; = yi , &#1575; = a , &#1606;&#1614; = na , &#1610;&#1614; = ya (un prochain article sera dédié aux mois en arabe, chinois et russe) Lettre zay : &#1586; [z] Girafe = &#1586;&#1614;&#1585;&#1614;&#1575;&#1601;&#1614;&#1577; [zarafa] : &#1577; = a , &#1601;&#1614; = fa , &#1575; = a, &#1585;&#1614; = ra , &#1586;&#1614; = za Carotte = &#1580;&#1614;&#1586;&#1614;&#1585; [jazar] : &#1585; = r , &#1586;&#1614; = za , &#1580;&#1614; = ja Lettre sin : &#1587; [ss] Paix = &#1587;&#1614;&#1604;&#1575;&#1605; [salam] : &#1605; = m , &#1575; = a , &#1604; = l , &#1587;&#1614; = sa Lion = &#1571;&#1587;&#1614;&#1583; [asad] : &#1583; = d , &#1587; = s , &#1571; = a Soleil = &#1588;&#1614;&#1605;&#1587; [shams] : &#1587; = s , &#1605; = m , &#1588;&#1614; = sha Lettre shin : &#1588; [sh] Abricot = &#1605;&#1616;&#1588;&#1618;&#1605;&#1616;&#1588; [mishmish] : &#1588; = sh , &#1605;&#1616; = mi , &#1588;&#1618; = sh , &#1605;&#1616; = mi Lettre Sad : &#1589; [ss] Journal = &#1589;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1601;&#1614;&#1577;&#1612; [sahifatoun] : &#1577;&#1612; = toun , &#1601;&#1614; = fa , &#1610; = y , &#1581;&#1616; = ha , &#1589;&#1614; = sa Ciseaux = &#1605;&#1616;&#1602;&#1614;&#1589;&#1617; [miqass] : &#1589;&#1617; = ss , &#1602;&#1614; = qa , &#1605;&#1616; = mi Lettre Dad : &#1590; [d] Légumes = &#1582;&#1615;&#1590;&#1614;&#1575;&#1585; [khoudar] (kh = r) : &#1585; = r , &#1575; = a , &#1590;&#1614; = da , &#1582;&#1615; = kh Terre (planète) = &#1571;&#1585;&#1590; [ard] : &#1590; = d , &#1585; = r , &#1571; = a Lettre Ta : &#1591; [t] Canard = &#1576;&#1614;&#1591;&#1617;&#1614;&#1577; [bata] : &#1577; = a , &#1591;&#1617;&#1614; = ta , &#1576;&#1614; = ba Chat = &#1602;&#1616;&#1591; [qit] : &#1602;&#1616; = qi , &#1591; = t (un prochain article sera dédié aux animaux en arabe, chinois et russe) Lettre Za : &#65221; [z] Obscurité = &#1592;&#1615;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577; [zoulma] : &#1577; = a , &#1605;&#1614; = ma , &#1604;&#1618; = l , &#1592;&#1615; = zou Parapluie = &#1605;&#1616;&#1592;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1577; [mizalla] : &#1577; = a , &#1604;&#1617;&#1614; = l , &#1592;&#1614; = za , &#1605;&#1616; = mi Bondé = &#1605;&#1615;&#1603;&#1618;&#1578;&#1614;&#1592;&#1615; [mouktazou] : &#1592;&#1615; = zou , &#1578;&#1614; = ta , &#1603;&#1618; = k , &#1605;&#1615; = mou Lettre ‘ayn : &#1593; [ea] ou [ra] (se prononce au fond de la gorge) Jus = &#1593;&#1614;&#1589;&#1616;&#1610;&#1585;&#1612; [‘asiroun] : &#1585;&#1612; = roun , &#1610; = i , &#1589;&#1616; = ssi , &#1593;&#1614; = a Stade (de football) = &#1605;&#1614;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1576;&#1612; [maleaboun] : &#1576;&#1612; = boun , &#1593;&#1614; = ea , &#1604;&#1618; = l , &#1605;&#1614; = ma Grenouille = &#1590;&#1614;&#1601;&#1618;&#1583;&#1614;&#1593; [dafdara] : &#1593; = ra , &#1583;&#1614; = da , &#1601;&#1618; = f , &#1590;&#1614; = da Lettre ghayn : &#1594; [gh] ou [r] Forêt = &#1594;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;&#1577; [ghaba] (gh = r) : &#1577; = a , &#1576;&#1614; = ba , &#1575; = a , &#1594;&#1614; = gh (=r) Maroc = &#1575;&#1604;&#1618;&#1600;&#1605;&#1614;&#1594;&#1618;&#1585;&#1616;&#1576;&#1615; [almaghribou] : &#1576;&#1615; = bou , &#1585;&#1616; = ri , &#1594;&#1618; = r , &#1605;&#1614; = ma , &#1604;&#1618; = l , &#1575; = a Cerveau = &#1583;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;&#1594; [dimagh] : &#1594; = gh , &#1575; = a , &#1605;&#1614; = ma , &#1583;&#1616; = di Lettre fa : &#1601; [f] Papillon = &#1601;&#1614;&#1585;&#1575;&#1588;&#1614;&#1577; [farasha] : &#1577; = ha , &#1588;&#1614; = sh , &#1575; = a , &#1585; = r , &#1601;&#1614; = fa Poivre = &#1601;&#1615;&#1604;&#1618;&#1601;&#1615;&#1604;&#1612; [foulfouloun] : &#1604;&#1612; = loun , &#1601;&#1615; = fou , &#1604;&#1618; = l , &#1601;&#1615; = fou Épée = &#1587;&#1614;&#1610;&#1618;&#1601; [saiyf] : &#1601; = f , &#1610;&#1618; = y , &#1587;&#1614; = sa Lettre qaf : &#1602; [q] Stylo = &#1602;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605;&#1612; [qalam] : &#1605;&#1612; = m , &#1604;&#1614; = la , &#1602;&#1614; = qa Temps (durée) = &#1608;&#1614;&#1602;&#1618;&#1578; [waqt] : &#1578; = t , &#1602;&#1618; = q , &#1608;&#1614; = wa Lettre kaf : &#1603; [k] Couscous = &#1603;&#1587;&#1603;&#1587; [kouskous] : &#1587; = ss , &#1603; = k , &#1587; = ss , &#1603; = k Poisson = &#1587;&#1614;&#1605;&#1614;&#1603; [samak] : &#1603; = k , &#1605;&#1614; = ma , &#1587;&#1614; = sa Lettre lam : &#1604; [l] Lait = &#1604;&#1576;&#1606; [labane] : &#1606; = ne , &#1576; = ba , &#1604; = la Chien = &#1603;&#1614;&#1604;&#1618;&#1576; [kalb] : &#1576; = b , &#1604;&#1618; = l , &#1603;&#1614; = ka Lettre mim : &#1605; [m] Lune = &#1602;&#1614;&#1605;&#1614;&#1585;&#1612; [qamaroun] : &#1585;&#1612; = roun , &#1605;&#1614; = ma , &#1602;&#1614; = qa Drapeau = &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605; [‘alam] &#8594; [ralam] : &#1605; = m , &#1604;&#1614; = la , &#1593;&#1614; = ‘a Lettre nun : &#1606; [n] Abeille = &#1606;&#1614;&#1581;&#1618;&#1604;&#1577; [nahla] : &#1577; = a , &#1604; = l , &#1581;&#1618; = h , &#1606;&#1614; = na Je (pronom) = &#1571;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575; [ana] : &#1575; = a , &#1606;&#1614; = na , &#1571;&#1614; = a (un prochain article sera dédié aux pronoms personnels en arabe, chinois et russe) Cheval = &#1581;&#1616;&#1589;&#1614;&#1575;&#1606;&#1612; [hisan] : &#1606;&#1612; = noun , &#1575; = a , &#1589;&#1614; = ss , &#1581;&#1616; hi Lettre ha : &#1607; [h] Téléphone = &#1607;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1601;&#1612; [hatifoun] : &#1601;&#1612; = foun , &#1578;&#1616; = ti , &#1575; = a , &#1607;&#1614; = ha Clown = &#1605;&#1615;&#1607;&#1614;&#1585;&#1617;&#1616;&#1580; [mouharrij] : &#1580; = j , &#1585;&#1617;&#1616; = ri , &#1607;&#1614; = ha , &#1605;&#1615; = mou Visage = &#1608;&#1614;&#1580;&#1618;&#1607; [wajah] : &#1607; = ah , &#1580;&#1618; = j , &#1608;&#1614; = wa Lettre waw : &#1608; [w] Rose (couleur) = &#1608;&#1614;&#1585;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610; [wardi] : &#1610; = i , &#1583;&#1616; = di , &#1585;&#1618; = r , &#1608;&#1614; = wa Noir (couleur) = &#1571;&#1614;&#1587;&#1618;&#1608;&#1614;&#1583; [aswad] : &#1583; = d , &#1608;&#1614; = wa , &#1587;&#1618; = ss , &#1571;&#1614; = a (un prochain article sera dédié aux couleurs en arabe, chinois et russe) Lettre ya : &#1610; [y] ou [i] Main = &#1610;&#1583; [yad] : &#1583; = d , &#1610; = ya Poche = &#1580;&#1614;&#1610;&#1576; [jayb] : &#1576; = b , &#1610; = y , &#1580;&#1614; = ja Doré (couleur) = &#1584;&#1614;&#1607;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1617; [zahabi] : &#1610;&#1617; = i , &#1576;&#1616; = bi , &#1607;&#1614; = ha , &#1584;&#1614; = dha (za) J’espère que cet article vous aura permis d’apprendre quelques lettres de l’alphabet arabe, et comme vous avez sûrement dû le remarquer, d’autres articles seront bientôt disponibles si vous souhaitez apprendre les chiffres, couleurs, jours et pronoms personnels en arabe, chinois et russe ! À propos Articles récents Adrien Verschaere Éditeur chez JeRetiens Étudiant passionné par tout ce qui est relatif à la culture générale, à la philosophie, ainsi qu'aux sciences physiques ! Partager sur : FacebookTwitterPinterest1K+LinkedInTelegramWhatsAppPocketPlus CatégoriesLangues étrangères Étiquettesarabe, Les meilleurs, sélection Navigation des articles Loi d’Arrhenius et Loi de Van’t Hoff JeRetiens fête ses 9 ans et change de tête ! 22 réflexions au sujet de “L’alphabet Arabe : les 28 lettres”

il me faut un clavier arabe! I.A me le répète moi je préfère I.E.T intéligence extra terrestre tout ce fait par la pensée !....pour eux ous somme un peuple primitive à l'age de la découverte du feux??????????????
malek t'aurait pas un ?????????????
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