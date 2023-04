Le ministre des Transports hôte de la wilaya : ‘’L’ancien wali’’ réveillera-t-il le projet du tramway ? La Réd

Le ministre des Transports hôte de la wilaya : ‘’L’ancien wali’’ réveillera-t-il le projet du tramway ? La Rédaction by La Rédaction 23 avril 2023in Annaba Une visite de travail et d’inspection sera effectuée aujourd’hui dans la wilaya d’Annaba par le ministre des Transports, M. Youcef Chorfa. Cette visite est jugée nécessaire et urgente, compte tenu de l’état alarmant du secteur des Transports dans cette région, qui a été laissé à lui-même pendant des années. Il est indéniable que le secteur des Transports suscite beaucoup d’attention à Annaba ces derniers temps, ce qui explique l’attente des autorités locales ainsi que de la population pour cette visite ministérielle. Le ministre devrait visiter la Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), qui, selon sa PDG, Mme Wahida Chaab, a développé un savoir-faire remarquable en matière d’assemblage et de maintenance de tramways destinés à satisfaire le marché national. Avec un taux d’intégration dans l’activité de maintenance des tramways estimé à 40%, l’entreprise vise à diversifier son industrie en travaillant sur d’autres types de matériels roulants, tels que les métros, les monorails et les locomotives. Mme Chaab a également assuré que des études de faisabilité ont été entreprises au niveau de CITAL et de Ferrovial pour accueillir différents types de matériel roulant pour l’assemblage et la fabrication de certaines pièces et sous-ensembles. Il est également prévu que le ministre rende visite à l’atelier consacré à la réhabilitation du téléphérique d’Annaba. En effet, cette visite ministérielle intervient quelques semaines après la révélation par le chef de l’exécutif local, M. Djamel Eddine Berimi, d’un scandale de détournement du matériel de maintenance et des pièces détachées du téléphérique de la wilaya d’Annaba vers la wilaya de Blida pour réparer le téléphérique de cette dernière wilaya. Le wali d’Annaba, qui a découvert ce dépassement, avait menacé de déposer une plainte auprès du ministère des Transports. Ainsi, le ministre devrait prendre une décision sur cette affaire tout en évaluant l’avancement des travaux de réhabilitation, qui ont pris du retard depuis plusieurs années. Ce constat a soulevé de nombreuses interrogations sur les véritables raisons de ce retard. Le directeur du projet, M. Rachid Benzaim, justifie cette situation par les difficultés rencontrées par les responsables du projet pour récupérer les conteneurs contenant les matériels nécessaires à la réhabilitation des équipements. D’autre part, plusieurs projets demeurent dans l’attente d’une intervention concrète et efficace de la part des autorités centrales, à l’image du projet de réhabilitation de la station Kouche Nour Eddine et de la station Souidani Boudjemaâ qui ont été annoncés il y a de cela plusieurs mois, sans qu’aucune mesure concrète ne soit appliquée pour amorcer ces opérations. Il est également attendu sur le projet du tramway qui n’a pas vu le jour malgré de couteuses études de faisabilité. Par : I.N