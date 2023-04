L’ACTUALITÉ LE MARCHÉ A ÉTÉ SIGNÉ POUR UN MONTANT DE 30 MILLIARDS Réhabilitation imminente du téléphérique de Seraïdi Placeholder A. ALLIA Publié 04 Octobre 2021 à 10:06 À l’arrêt depuis la fin janvier 2019, le téléphérique Annaba-Seraïdi a bénéficié d’une enveloppe de 30 milliards devant servir à sa remise en état de marche dans les tout prochains mois, apprend-on auprès de la cellule de communication de l'Entreprise de transport algérien par câbles (Etac). Confirmant la déclaration qu’avait faite, il y a quelques mois, le wali d’Annaba à propos de cette opération de réhabilitation, cette source affirme que “le marché portant sur la réhabilitation du téléphérique a été effectivement signé, tandis que l’intervention sera effectuée dans les plus brefs délais”. Cette décision qui fait suite aux instructions du ministère des Transports de remettre en état de marche tous les téléphériques de plusieurs wilayas et qui sont en panne depuis plusieurs années, y compris celui d’Annaba, a été accueillie avec soulagement par la population de Seraïdi, tout particulièrement. Les 8 000 habitants du petit village de montagne niché à 900 mètres sur les hauteurs du mont Edough désespéraient, en effet, de pouvoir, à nouveau, utiliser ce moyen de transport après le glissement de terrain qui avait provoqué l’affaissement d’un pylône et la chute d’une télécabine le 24 janvier 2019. Un accident qui a été tout aussi dommageable pour la ville d’Annaba pour qui cet équipement constitue un moyen de transport d’une grande importance sachant que la ligne du téléphérique en question s’étend sur une longueur de 4,1 km (ce qui en fait l’installation la plus longue du continent africain) et assure le transport de 2 000 voyageurs par jour, en moyenne. Ce qui évite aux familles et aux visiteurs de la localité de Seraïdi, touristes et autres, d’emprunter le sinueux tronçon routier, qui relie le village à Annaba, à bord de véhicules particuliers et de transport en commun avec tous les risques que ce trajet comporte. Il y a lieu de signaler que le téléphérique actuel est la seconde génération d’équipement à être présent sur ce site, étant donné qu’une première télécabine de 6 places a été construite en 1986, équipée de 68 cabines blanches Sigma SP77. Une rénovation de cette installation s’est imposée, en 2008, après 22 années de service. Ce qui a amené l’exploitant public à s’adresser au constructeur initial pour effectuer une rénovation totale du téléphérique, tout en conservant un maximum d’infrastructures existantes. Une opération de réhabilitation qui a duré 7 mois après la restauration des bâtiments, des gares et des pylônes de la ligne, tout le reste de l’installation ayant été changé et remis à neuf, y compris les 32 pylônes, dont 5 à balanciers compression qui constituent le circuit. A. Allia Placeholder A. ALLIA Publié 04 Octobre 2021 à 10:06