Annaba, Les travaux du tramway ne sont pas encore lancés Par nawel.d 18 janvier 2014 à 11:29 Le P/APC de Anna

Annaba, Les travaux du tramway ne sont pas encore lancés Par nawel.d 18 janvier 2014 à 11:29 Le P/APC de Annaba vient d’être saisi par la société Métro d’Alger concernant le projet de réalisation du tramway de Annaba, dont le chantier n’a pas été lancé depuis plus de 2 ans pour un problème d’itinéraire. Ainsi, nous apprenons qu’une correspondance, accompagnée du décret relatif aux travaux d’utilité publique, a été notifiée par le biais d’un huissier de justice au maire de Annaba à la demande de la société Métro d’Alger, à l’effet d’accélérer le démarrage de cette opération. Cependant, le président de la commission du transport de l’APW de Annaba rejette l’itinéraire choisi du tramway devant traverser le cours de la Révolution, la plus importante place publique de la Coquette. L’étude relative à la réalisation du tramway aurait été déjà définitivement élaborée par un groupement sud-coréen pour un montant de 1,32 milliard de dinars. Celle-ci avait pris en considération le projet de la nouvelle gare routière, en cours de réalisation à la cite du 1er-Mai (El-Bouni), et l’intégrer dans le tracé de la première ligne du tramway. Le délai de réalisation des travaux a été fixé à 39 mois, une fois l’étude totalement élaborée. La mise en service du projet est prévue pour le début 2016. Annoncé par les autorités locales en 2006, l’itinéraire du tramway de Annaba n’a pas encore définitivement été adopté, autrement dit il est toujours au point mort, huit ans après. Pour rappel, des réserves similaires ont été formulées par l’ex-wali Brahim Bengayou, à propos du passage du tracé par le cours de la Révolution. Sera-t-il lancé en 2014 ? Selon une enquête effectuée pour la circonstance, trois corridors vont constituer le tracé du tramway qui passe par le nord, l’ouest et le sud de la ville. Celui au nord dessert la partie dense de cette zone jusqu’à Bel-Azur, les cités Kouba, la Ménadia, Patrice-Lumumba, en empruntant les avenues larges où la circulation se limitera à un sens unique. à l’ouest, il va régler les besoins en transport, y compris pour les étudiants de l’université de Sidi Achour et ceux du nouveau pôle universitaire d’El-Bouni. P our ce qui est du corridor sud, il desservira Boukhrada et El-Bouni, avec des rabattements en bus prévus à partir des cités Seybouse et Tabacoop. B. B