Mostaganem Récolte décevante de petits pois Placeholder ABDER BENSADOK PUBLIÉ 25-04-2023, 11:00 Cette année,

Mostaganem Récolte décevante de petits pois ABDER BENSADOK PUBLIÉ 25-04-2023, 11:00 Cette année, les producteurs de petits pois déplorent des rendements en-dessous des prévisions. Les récoltes sont en fort recul au vu de la rareté des pluies ce qui ne permet pas aux rendements de progresser. Pourtant, à la faveur des faibles pluies enregistrées, nos agriculteurs étaient nombreux à saisir la circonstance pour augmenter considérablement la plantation de graines de petits pois que la plupart cultivent sans irrigation. Ce légume a l'avantage d'entrer en abondance sur le marché dès le début du mois de janvier et continuera sur une bonne partie du printemps. Comme la plupart des végétaux de cette famille, le petit pois contient un pourcentage non négligeable de protéines végétales, ce qui lui confère des aptitudes nutritionnelles indiscutables. Ce n'est point sans raison que durant les années de profusion, les ménagères en conservent de grandes quantités et ceci par le biais de la congélation mais cette année, son prix n'a pas diminué à moins de 260 DA le kilo avant ou pendant le mois sacré du Ramadhan. Certes disponibles sur les étals depuis donc le mois de février, les premiers petits pois provenaient des champs que les fellahs ont cultivés par l'apport d'une irrigation supplémentaire. Contrairement aux années précédentes où la pluviométrie fut mesurée, cette année par manque de pluie les rendements sont insuffisants pour les producteurs quand on sait que le rendement moyen est de 25 quintaux à l'hectare. À pareille période, à travers la campagne, le citoyen constatait à perte de vue des alignements de rangées de ce produit qui donnait entière satisfaction aux fellahs. Mais cette saison, le manque d'eau et une température anormalement élevée ont affecté le petit pois, la graine ne germe pas et dessèche rapidement. Une bonne partie des superficies des plantations de légumineuses dans la wilaya de Mostaganem provient des cultures non irriguées. A. Bensadok